Mesajul lui Alexandr Stoianoglo, candidatul susţinut de socialişti: Am votat pentru o Moldovă liberă şi prosperă

Stoianoglo a declarat că votează pentru o Moldovă liberă şi prosperă, unde toţi cetăţenii sunt respectaţi. Acesta s-a prezentat la secţia de votare însoţit de soţia şi fiicele sale. Stoianoglo a declarat că îşi doreşte aderarea R.Moldova la Uniunea Europeană, chiar dacă nu a luat buletinul de vot la referendumul constituţional republican.

„Împreună cu familia mea, am votat astăzi pentru o Moldova liberă, stabilă şi înfloritoare. Am votat pentru o Moldovă care îşi respectă cetăţenii, indiferent de limbă, naţionalitate, vârstă, religie sau viziuni politice”, a declarat Stioanoglo.

Stoianoglo a fost solicitat de jurnalişti să comenteze transportul organizat al moldovenilor din Rusia la secţiile de votare din Republica Moldova: „Pentru aceasta avem organele respective care trebuie să fie corecte, în baza legii. Apreciate acţiunile respective şi fixate. Dacă acţiunile au fost făcute cu încălcarea legislaţiei, atunci trebuie să fie întreprinse şi măsurile respective”.

La precizarea unei jurnaliste că moldovenii „au primit transport gratuit din partea Federaţiei Ruse”, Stoianoglo a adăugat: „Asta este atribuţia organelor de drept, care trebuie să aprecieze cazul respectiv. Noi pe nimeni nu am adus în ţară silit”.

Stioanoglo: Am declarat de multe ori că nu am nicio relaţie cu Kremlinul

Întrebat dacă este „îngrijorat de posibila fraudare a alegerilor”, candidatul a comunicat: „Avem organele abilitate care trebuie să fixeze fiecare caz de fraudare. Eu sunt categoric împotrivă a coruperii, fraudării alegerilor. Eu consider că alegerile sunt un proces democratic”.

Întrebat dacă are informaţii că voturile în Republica Moldova sunt cumpărate, el a răspuns: „Eu niciodată nu am participat la cumpărarea voturilor, nu participă la cumpărarea voturilor şi partidul care mă susţine la aceste alegeri”. Întrebat dacă este susţinut de liderii de la Moscova, el a declarat: „Eu am declarat de multe ori că nu am nicio relaţie cu Kremlinul şi cu nici reprezentanţii altor state, nici cu serviciile speciale”.

La întrebarea „dacă Vladimir Putin ar veni în Republica Moldova credeţi că ar trebui să fie arestat”, Stoianoglo a răspuns: „Asta nu este în competenţa preşedintelui. Pentru asta avem organele abilitate care trebuie să întreprindă măsuri conform legii”.

Jurnaliştii i-au cerut lui Stoianoglo să comenteze şi ancheta TV8, despre o presupusă vacanţă achitată de un apropiat a lui Ilan Şor. „Nu corespunde adevărului, asta este un fals care a apărut în ultimele zile. Eu nu sunt cunoscut cu oamenii care au fost indicaţi în articolul respectiv”, a comunicat acesta.

La comentariile că nu stăpâneşte bine limba română, candidatul a răspuns: „Eu pot să comunic, să răspund la orice întrebare dar nu alegem reprezentanţii Academiei de Ştiinţe. Noi alegem preşedintele ţării care trebuie să răspundă condiţiilor prevăzute în lege”. Întrebat dacă este limba română – limbă oficială de stat în Republica Moldova, el a răspuns: „Da, desigur. Eu recunosc că limba oficială de stat este limba română. (…) Eu vorbesc limba română”.

