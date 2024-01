"Mi-aș fi dat viața pentru voi". Cătălin şi tatăl lui şi-au găsit sfârşitul sub un zid de beton, pe un şantier în Franţa. Mama lui a încercat în zadar să-i salveze - Facebook

Tragicul accident s-a produs joi, 18 ianuarie dimineața, la Istres, pe șantierul unei case, situată pe Chemin de Saint-Pierre. Un zid de sprijin s-a prăbușit dintr-un motiv încă necunoscut. Doi muncitori, un bărbat de 52 de ani și fiul său de 21 de ani, de origine română, care erau angajați legal pe șantier, au fost prinși sub dărâmături. Tatăl a fost declarat decesul la fața locului de către serviciile de urgență, fiul a decedat ulterior la spital. Soția bărbatului care se afla în apropiere a dat alarma. „Ancheta va trebui să stabilească dacă au fost respectate regulile de securitate și va stabili responsabilități dacă există”, a indicat procurorul din Aix-en-Provence Jean-Luc Blachon, relatează ouest-france.fr.

Femeia şi-a privit soţul şi copilul cum îşi dau ultima suflare

Pentru extragerea acestora a fost necesară intervenția a treizeci de pompieri, inclusiv specialiști în salvare și degajare. Cei doi muncitori se aflau în stop cardiorespirator când au ieșit din dărâmături. În ciuda eforturilor pompierilor, bărbatul de 52 de ani nu a supraviețuit. Fiul său, evacuat cu elicopterul în stare gravă, nu a supraviețuit.

Mama băiatului de 21 de ani a lăsat un ultim mesaj de adio sfâşietor pe reţelele sociale: „Eu m-am trezit, iubirile mele, viața mea. Aștept să veniți și voi!Așa se va întâmpla de acum, nimic nu se va schimba când va fi să bem cafeaua împreună! Nu știu încotro să o iau fără voi!Cum să trec peste așa ceva, când în ochii mei s-a întâmplat ?!N-am avut atâta putere să vă scot de sub zid!Cu toată puterea pe care am avut-o am încercat dar în zadar!Eu vă iubesc din toată inima mea!Știți foarte bine că mi-aș fi dat viața pentru voi!Mai bine nu mă trimitea tac'tu să răstorn roaba și era tabloul complet!La muncă împreună și pe lumea celalată la fel!Vă iubesc, iubirile mele cât voi trăi!Dumnezeu să vă odihnească în pace și să vă așeze în dreapta lui, că aveți un suflet bun și o inimă mare! Oricine vă cerea ajutor, îl ajutați.Dar știu că acolo unde ați plecat veți avea grijă de noi.”

