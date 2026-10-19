Ministrul de interne al Franței și-a dat demisia după revoltele din stradă, dar Emmanuel Macron i-a refuzat-o

Preşedintele francez Emmanuel Macron a respins propunerea de demisie prezentată de ministrul de interne, Laurent Nuñez, în urma violenţelor care au marcat mobilizarea din acest weekend, a anunţat luni Palatul Élysée, potrivit Reuters.

Ministrul de interne al Franței și-a dat demisia pe fondul protestelor, dar Emmanuel Macron i-a refuzat-o - ProfiMedia

Aceste manifestaţii au fost declanşate de nemulţumirea faţă de costul ridicat al vieţii, de degradarea serviciilor publice şi de situaţia din instituţiile de învăţământ.

Şeful statului a declarat că Laurent Nuñez trebuie să rămână în funcţie pentru a asigura menţinerea lanţului de comandă în cadrul poliţiei şi al forţelor de securitate şi i-a cerut, de asemenea, să pună în aplicare cât mai curând posibil noi măsuri pentru a face faţă celor care recurg la jafuri, a adăugat Palatul Élysée.

Primării incendiate şi magazine jefuite

Protestele care au zguduit întreaga ţară au degenerat în revolte sâmbătă: o primărie a fost incendiată, magazinele au fost jefuite şi clădiri au fost acoperite cu graffiti, în timp ce grupuri violente s-au confruntat cu forţele de ordine în mai multe oraşe.

Articolul continuă după reclamă

Noi ciocniri au fost semnalate duminică la Paris şi la Marsilia, unde poliţia anti-revoltă a intervenit pentru a împiedica încercările de jefuire a magazinelor.

În cadrul unei intervenţii la TF1, procurorul Republicii din Paris, Laure Beccuau, a declarat luni că, după evenimentele de sâmbătă, au fost efectuate 557 de reţineri, dintre care 433 vizau persoane majore. Ea a adăugat că nu poate confirma dacă este vorba de membri ai curentului de extremă stânga.