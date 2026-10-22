Mogulul media care urăște TikTok, dar a vrut să cumpere ramura europeană a platformei, pe model american

Mathias Dopfner, șeful grupului media Axel Springer, care deține Politico, Daily Telegraph, Bild și Welt, a vrut să preia, alături de alți investitori, operațiunile europene ale TikTok pentru a o separa de compania-mamă chineză ByteDance, după modelul aplicat în SUA de Donald Trump. Planul pare însă să fi fost abandonat. Dincolo de mizele economice, o astfel de afacere are implicații politice profunde, într-un moment în care autoritățile europene sunt tot mai preocupate de cum amplifică algoritmii conținutul extremist, pe platforma controlată de chinezi.

Mathias Dopfner, unul dintre cei mai importanți moguli media din Europa, a încercat să separe TikTok Europa de restul companiei și să devină acționar la operațiunile europene, dezvăluie Financial Times.

Planul a fost discutat cu un membru influent al administrației Trump, ambasadorul SUA în Franța, Charles Kushner. Este tatăl lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

Patronul Axel Springer, unul dintre cele mai puternice grupuri media din Europa, a descris public TikTok drept "una dintre cele mai periculoase mașinării de propagandă pentru amplificarea conținutului extremist", inclusiv a urii la adresa evreilor.

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Într-un interviu acordat agenției germane de presă DPA la începutul lunii septembrie, el a spus că TikTok "ar trebui să fie vândută unor acționari democratici sau să fie interzisă. Nu înțeleg de ce noi, în Europa, nu luăm măsuri. Americanii au demonstrat că se poate".

În ultimele săptămâni, Bild și Welt, publicațiile germane ale Axel Springer, și-au făcut pentru prima dată apariția pe TikTok. "Dacă nu se găsește în curând o soluție, nu vom mai putea renunța la TikTok ca mijloc de distribuire a conținutului", a avertizat Dopfner luna trecută.

Ce au făcut americanii cu TikTok

La începutul anului, Dopfner l-a invitat pe Charles Kushner la Berlin, la o reuniune la sediul Axel Springer, unde i-a propus un plan similar acordului negociat de Trump pentru separarea diviziei americane a TikTok de compania-mamă chineză.

Mai mulți investitori americani, printre care și Oracle, compania lui Larry Ellison, s-au asociat cu ByteDance într-o societate mixtă cu sediul în California, care controlează în prezent operațiunile TikTok din SUA, evaluate la 14 miliarde de dolari.

Deși ByteDance nu a fost eliminată complet din afacere, noua entitate a obținut un control mai mare asupra algoritmilor și datelor utilizatorilor americani.

Ambițiile lui Mathias Dopfner

Dopfner a pornit de la funcția de redactor-șef al cotidianului german Die Welt, a devenit director general, ca mai apoi să ajungă coproprietar. La începutul acestui an, a surprins lumea cumpărând cotidianul britanic The Telegraph pentru 686 de milioane de euro.

În 2015, a încercat fără succes să cumpere Financial Times, două luni mai târziu a luat Business Insider, apoi Politico în 2021. În trecut, a declarat că ar fi interesat să cumpere prestigiosul The Wall Street Journal, al lui Rupert Murdoch, dacă acesta ar fi scos vreodată la vânzare.

Magnatul german este cel care l-a sfătuit în privat pe Elon Musk, în 2022, să cumpere Twitter și să îl lase pe el să conducă platforma.

Potrivit FT, întâlnirea cu Kushner arată eforturile lui Dopfner de a se apropia de administrația Trump, chiar dacă, luna trecută, aceasta le-a interzis jurnaliștilor Politico accesul la Casa Albă din cauza articolelor critice publicate de aceștia.

În februarie, Dopfner s-a întâlnit cu șefa de cabinet a lui Trump, Susie Wiles, iar luna trecută l-a premiat pe Peter Thiel, un miliardar de dreapta, prieten cu vicepreședintele JD Vance și un influent donator al Partidului Republican.

Planul lui Dopfner privitor la TikTok a fost discutat cu reprezentanți ai Comisiei Europene, care nu s-au arătat însă prea entuziasmați. Nici ByteDance nu a fost încântată de propunere. Ulterior, planul a fost abandonat, potrivit oficialilor de la Bruxelles.

"Așa cum reiese clar din declarațiile sale publice, Mathias Dopfner a susținut întotdeauna o soluție europeană pentru TikTok, după modelul american. Dacă o astfel de soluție s-ar fi concretizat, Axel Springer ar fi salutat oportunitatea de a participa la aceasta, în calitate de actor important pe piața media europeană", a transmis Axel Springer într-o reacție pentru Financial Times. De partea cealaltă, ByteDance a precizat că totul este "o invenție completă, care nici măcar nu merită să fie comentată".