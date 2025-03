Moldoveanul, care și-a ucis în bătaie fosta iubită în Italia, i-a pus cadavrul într-un sac și l-a aruncat în tufe de spini, condamnat la 20 ani de închisoare

După ce și-a încheiat treaba, iubitul ei, Dumitru Stratan, un moldovean de 33 de ani, a pus cadavrul fetei într-un sac și l-a aruncat într-un tufiș de spuni.

Condamnat la 20 de ani de închisoare

La mai bine de doi ani de la abominabila crimă, bărbatul și-a primit sentința: 20 de ani de închisoare. Prea puțin, spune tatăl moldovencei, care mărturisește că fiica lui a fost din nou omorâtă. „Sunt 26 de luni de la crimă și eu am murit odată cu ea. Astăzi a fost ucisă din nou. Orice femeie trebuie să știe că nu este în siguranță, pentru că un bărbat violent poate ucide și fi liber după șapte-opt ani”, a mărturisit tatăl Yanei. Bărbatul trebuie să plătească familei victimei sale și 450.000 de euro, scrie ansa.it.

Crima a avut loc pe 20 ianuarie 2023. Yana lucra ca barman în Castiglione delle Stiviere, fiind angajata surorii lui Stratan. În noaptea fatală, Dumitru Stratan a ademenit-o în apartamentul său sub pretextul că are câinele bolnav. Odată ajunsă acolo, după o încercare de clarificare a relației lor, bărbatul a lovit-o violent cu pumnii și picioarele, apoi a sugrumat-o. Pentru a ascunde crima, Stratan a manipulat camerele de supraveghere din apartament și din exterior, însă nu a reușit să evite înregistrările altor dispozitive de securitate.

Trupul Yanei a fost descoperit zece zile mai târziu ascuns sub o grămadă de frunze și mărăcini, pe un câmp din Lonato del Garda, la granița cu provinciile Mantova și Brescia. "Am vrut să văd acel loc la lumina zilei, ca să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Fiica mea a fost aruncată într-un sac de gunoi, e prea mult, nici măcar animalelor nu le poți face așa ceva. Încercați să vă gândiți ce i-ar fi putut trece prin cap unui părinte care și-a pierdut singurul copil, ucis și aruncat într-un sac, ca gunoiul. Am simțit furie și durere, iar acum cer dreptate și cred în justiția italiană. Ceea ce sa întâmplat cu Yana nu trebuie să se mai întâmple niciodată altor femei. Nimeni nu ar trebui să pățească așa ceva", a mărturisit Oleksandr Malayko, tatăl Yanei la vremea respectivă.

