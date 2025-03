În acelaşi timp, presa internaţională spune că Donald Trump ar putea relua ajutorul militar doar cu o singură condiţie - demisia lui Volodimir Zelenski. La nivel european, Germania vrea ca Franţa şi Marea Britanie să-şi împartă armamentul nuclear cu celelalte state europene din NATO.

Echipa preşedintelui Volodimir Zelenski, în frunte cu şeful său de cabinet, se va întâlni la Jeddah, în Arabia Saudită, cu delegaţia americană condusă de secretarul de stat Marco Rubio şi consilierul pentru securitate naţională Mike Waltz. Alături de ei va fi şi Steve Witkoff, numit de analişti principalul negociator al lui Donald Trump.

Kiev- Washington, întâlnire crucială

Washingtonul testează dacă Zelenski este dispus să facă concesii teritoriale în faţa lui Putin.

"Ucrainenii încearcă să îşi revină după întâlnirea dezastruoasă pe care preşedintele Volodimir Zelenski a avut-o în Biroul Oval. Chiar speră că americanii vor reîncepe ajutorul militar şi, de asemenea, că Statele Unite le va oferi informaţii pentru a-i contracara pe ruşi", a declarat Jon Gambrell, AP news director for the Gulf and Iran.

La 50 de zile de când s-a întors în Biroul Oval, Trump speră că emisarii lui se vor întoarce din Arabia Saudită şi cu planul de pace, şi cu acordul semnat pentru metalele rare din Ucraina. Preşedintele s-a făcut, însă, că nu aude cea mai importantă întrebare.

Donald Trump: O să avem rezultate foarte bune în Arabia Saudită, săptămâna asta.

Reporter: Veţi relua ajutorul către Ucraina, dacă vor semna acordul pentru minerale?

Donald Trump: Cred că vor semna acordul. Noi vrem ca ei să vrea pace chiar acum

Trump nu îl vede pe Zelenski ca pe un partener, ci ca pe un obstacol

O analiză a presei germane arată că Trump nu îl vede pe Zelenski ca pe un partener, ci ca pe un obstacol. Fluxul de arme spre Kiev ar putea fi reluat doar dacă preşedintele Ucrainei demisionează şi îi ia locul fostul şef de stat Petro Poroshenko.

Reporter: Sunteţi împăcat cu faptul că aţi oprit ajutorul pentru Ucraina, iar ţara s-ar putea să nu supravieţuiască?

Donald Trump: Ei bine, oricum s-ar putea să nu supravieţuiască. Dar, ştiţi, avem unele slăbiciuni în relaţiile noastre cu Rusia. Este nevoie de doi pentru a aranja ceva. Uitaţi, acest război nu trebuia să aibă loc şi, totuşi, s-a întâmplat.

Trump vrea să anunţe pacea din Ucraina în cel mult 50 de zile, dar Moscova spune că relaţiile ruso-americane abia se dezgheaţă. Dezminte că Putin şi Trump au vorbit de mai multe ori la telefon, cum susţine liderul de la Casa Albă. Sceptici în faţa acestei prietenii, liderii din Europa continuă planul de reînarmare. Preşedintele Letoniei recomandă aliaţilor să reintroducă serviciul militar obligatoriu.

