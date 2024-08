Accidentul groaznic a avut loc la 5 dimineaţa, pe autostrada E90. Camerele de supraveghere ale benzinăriilor arată cum vehiculul goneşte cu o viteză nebună. Câteva secunde mai târziu, are loc un impact devastator. Autobuzul a spulberat barierele de protecţie, apoi s-a lovit frontal de stâlpul unui pod. La locul tragediei, nu există nicio urmă de frânare, iar anchetatorii cred că şoferul a adormit la volan. Mărturia unui şofer aflat pe aceeaşi şosea pare să confirme ipoteza.

Șoferul ar fi adormit la volan

"Eram în spatele autobuzului și am văzut că face stânga, dreapta. I-am dat semnale cu farurile, l-am claxonat, dar nu a reacţionat. Dormea probabil. A intrat direct în stâlpi", povestește un martor.

La lumina zilei, imaginile sunt teribile: aautocarul s-a transformat într-un morman de fier vechi. Un bărbat care a oprit să dea ajutor victimelor a povestit că mulţi pasageri au fost proiectaţi prin geamuri.

"Am oprit maşina şi am blocat maşinile care treceau ca să împiedicăm alt accident. Am sunat la urgenţe, am sunat la poliţie. Am oprit o ambulanţă care trecea din întâmplare pe aici, cu un pacient. O maşină de pompieri din Anaka trecea din întâmplare, am oprit-o şi pe ea. Am ajutat la primele intervenţii", a declarat un martor.

După sosirea ambulanţelor, pacienţii au fost transportaţi la spitalele din regiune. Drumul a fost închis mai multe ore. Parchetul din Ankara a numit trei procurori pentru a elucida cauzele accidentului.

