Accident aviatic cumplit în Brazilia . 61 de oameni au murit după ce avionul în care se aflau, un ATR 72, s-a prăbuşit de la cinci mii de metri peste un cartier de case. Mai mulţi pasageri care aveau bilet la acea cursă, dar au ratat îmbarcarea, şi-au dat seama că ghinionul s-a transformat în norocul vieţii. Cauza tragediei este încă sub semnul întrebării.

Ultimele clipe din viaţa celor 61 de pasageri şi patru membri ai echipajului au fost filmate de localnici. Avionul companiei VoePass a pierdut brusc altitudine şi a început să se învârtă haotic în aer.

"Credeam că o să cadă în curtea noastră. A fost înfricoşător, dar mulţumim lui Dumnezeu că nu au existat victime printre localnici. Însă se pare că cei 61 de oameni din interiorul avionului au fost victimele", povesteşte un localnic.

"Când avionul s-a îndreptat, a coborât brusc şi am crezut că ceva s-a întâmplat, că a rămas fără combustibil sau ceva, aşa că am ieşit din casă şi am văzut cum a căzut pe acoperişul unei case", povesteşte un alt localnic.

Vezi și

Explozia care a urmat prăbuşirii a zguduit tot cartierul, dar la sol nu au existat victime. Echipele de salvare au intervenit imediat, însă, nu au găsit supravieţuitori printre bucăţile de epavă. ATR-ul avea mai multe locuri goale.

Câţiva pasageri au ratat zborul care le-ar fi adus moartea

Câţiva dintre cei care aveau bilete la cursa morţii pierduseră avionul - au supravieţuit pentru că au greşit poarta de îmbarcare ori au ajuns prea târziu la aeroport. Un brazilian îşi aminteşte cum agentul de la check-in i-a spus că va trebui să ia zborul următor.

"Chiar m-am certat cu el şi, până la urmă, mi-a salvat viaţa! L-am îmbrăţişat pentru că şi-a făcut meseria. Dacă nu şi-ar fi făcut-o, nu aş fi fost aici să vorbesc", povesteşte bărbatul.

Avionul, un ATR 72-500 aflat în serviciu de peste 14 ani, făcea un zbor intern spre Sao Paolo şi era foarte aproape de destinaţie când s-a prăbuşit. După lungi căutări, anchetatorii au reuşit să recupereze cutia neagră care va arăta cauzele tragediei. Preşedintele Braziliei a decretat trei zile de doliu naţional în memoria victimelor.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Credeţi că Ministrul Sănătăţii trebuie să demisioneze după cazul de la Spitalul Pantelimon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰