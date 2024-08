Momentul tragic în care avionul s-a prăbuşit în oraşul brazilian Vinhedo, ucigând toate cele 61 de persoane aflate la bord, a fost filmat de mai mulți martori. Aeronava a lovit o zonă rezidenţială şi imaginile arată cum o coloană uriaşă de fum se ridică deasupra caselor, însă focul a fost stins rapid de către pompieri. Aflat la un eveniment când a avut loc îngrozitorul accident, preşedintele ţării a adus un tribut victimelor.

"Trebuie să fiu purtătorul unor veşti foarte rele... Mi-ar plăcea ca toată lumea să se ridice în picioare pentru a putea păstra un minut de reculegere", a declarat Luiz Inácio Lula da Silva, preşedintele Braziliei.

Avionul prăbușit în Brazilia nu ar fi avut probleme tehnice, iar piloții erau calificați corespunzător

Avionul zbura de la Cascavel, din statul brazilian Parana, către Guarulhos, în Sao Paulo. Construit în 2010, nu ar fi avut nicio problemă tehnică, spune agenţia braziliană de aviaţie civilă, iar cei patru membri ai echipajului aflaţi la bord erau calificaţi corespunzător.

"Ce încercăm noi să facem acum, cât de bine putem, având în vedere că nu putem să-i readucem la viaţă pe aceşti oameni, este să oferim cel mai bun şi mai rapid răspuns şi, peste toate, prin investigaţii amănunţite, să aflăm adevăratul motiv din spatele accidentului", a declarat Guilherme Derrite, de la departamentul de siguranţă publică Sao Paulo.

Localnicii îşi amintesc cu groază scenele cumplite la care au fost martori.

"Când avionul s-a îndreptat, a coborât şi am crezut că ceva s-a întâmplat, că a rămas fără combustibil sau ceva, aşa că am ieşit din casă şi am văzut cum a căzut pe acoperişul unei case. Credeam că o să cadă în curtea noastră. A fost înfricoşător, dar mulţumim lui Dumnezeu că nu au existat victime printre localnici", a povestit un martor.

Preşedintele brazilian a declarat trei zile de doliu naţional în memoria celor care şi-au pierdut viaţa.

