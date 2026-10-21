Video Momentul în care o fetiță de 3 ani este salvată de la etajul 12. Copila rămăsese suspendată în gol
Operaţiune de salvare spectaculoasă în China! O fetiţă de trei ani s-a strecurat printre grilajele unui balcon de la etajul 12 şi a rămas suspendată în gol, cu capul prins între elementele de metal.
Doi vecini de la etajul de dedesubt i-au ridicat picioarele cu un scaun, în timp ce alţii au sunat la pompieri. Salvatorii au tăiat uşa cu flexul ca să ajungă la fetiţă.
Copila, care era singură acasă, a ajuns înapoi în patul ei speriată, dar fără nicio rană.
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