Operaţiune de salvare spectaculoasă în China! O fetiţă de trei ani s-a strecurat printre grilajele unui balcon de la etajul 12 şi a rămas suspendată în gol, cu capul prins între elementele de metal.

Doi vecini de la etajul de dedesubt i-au ridicat picioarele cu un scaun, în timp ce alţii au sunat la pompieri. Salvatorii au tăiat uşa cu flexul ca să ajungă la fetiţă.

Copila, care era singură acasă, a ajuns înapoi în patul ei speriată, dar fără nicio rană.