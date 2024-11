Noi imagini dezgustătoare de la petrecerile lui de P. Diddy: Invitați scăpați de sub control și sushi servit de pe corpul unei femei complet dezbrăcate

Petrecerea extravagantă a fost organizată în urmă cu 10 ani, de ziua rapperului Meek Mill. În imaginile obținute de Daily Mail se observă petrecăreții scăpați de sub control, cu droguri și alcool la discreție, un bufet generos și dansatoare exotice. Petrecerea a adunat peste 900 de participanți, printre care se presupune că s-au numărat și figuri celebre, precum King Bach, French Montana și Lil Durk. Evenimentul special a avut loc într-un conac de 7,5 milioane de dolari, pe care P. Diddy l-ar fi închiriat pentru 24 de ore.

După petrecere, conacul ar fi fost lăsat într-o stare deplorabilă, managerul proprietății, Jason Haight, declarând că: „dormitoarele arătau dezgustător. Am găsit sticle de alcool sparte, prezervative folosite, sânge pe lenjeriile de pat, pudră, lame de ras cu sutele, lubrifiant pe comode și pe podelele din marmură. Am găsit chiloți, sutiene și chiar două iPhone-uri în tufișurile din spatele pistei de bowling”, citează The Mirror.

