După o oră şi jumătate de discuţii între Trump şi Putin, războiul a continuat. O dronă rusească a lovit un spital şi lăsat un oraş în întuneric, după ce o centrală electrică din regiunea Doneţk a fost bombardată.

"Cuvintele lui Putin sunt în contradicție cu realitatea. De aceea avem nevoie de sprijin pentru apărare", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. "Trupele noastre au efectuat recent o serie de operațiuni rapide, destul de îndrăznețe și eficiente și au completat retragerea dezordonată a trupelor inamice din regiunea Kursk", spune Vladimir Putin, preşedintele Rusiei. În replică, dronele ucrainene au atacat o rafinărie din regiunea Krasnodar.

Astăzi, însă, Ucraina şi Rusia au făcut schimb de prizonieri de război: 175 de fiecare parte. Pentru oprirea luptelor, Moscova a pus condiţii: să nu mai primească Ucraina arme din Occident.

Vezi și

"Nu am vorbit despre ajutor, nu am vorbit despre ajutor deloc. Am vorbit despre multe lucruri, dar ajutorul nu a fost discutat. Am avut o conversaţie grozavă. A durat aproximativ 2 ore. Am vorbit despre multe lucruri, ca să ajungem la pace", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Următorii paşi: Armistiţiu naval în Marea Neagră

Următorii paşi sunt armistiţiul naval, în Marea Neagră, pentru reluarea coridoarelor maritime, şi abia apoi încetarea totală a focului. Noi negocieri directe vor avea loc duminică, în Arabia Saudită. Ca să îl convingă pe Putin, Trump combină diplomaţia cu sportul - propune un meci de hochei între Statele Unite şi Rusia.

"Primii pași au fost puşi în aplicare, dar obiectivul trebuie să rămână același: să avem o încetare a focului măsurabilă și verificabilă, pe deplin respectată", spune Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Presa americană scrie, însă, că Trump continuă operaţiunea de înlăturare de la putere a lui Zelenski. Oficiali de la Casa Albă discută cu opoziţia ucraineană despre organizarea alegerilor prezidenţiale în Ucraina. În schimb, Marea Britanie promite să ajute în continuare Kievul cu arme. Iar Uniunea Europeană merge mai departe cu planul ei de înarmare.

"Dacă vrea să evite războiul, Europa trebuie să se pregătească pentru război. Până în 2030, Europa trebuie să aibă o poziție europeană de apărare puternică", susține Ursula von der Leyen, şefa Comisiei Europene.

În lipsa americanilor, Hexagonul îşi asumă protecţia aliaţilor. Până în 2035, avioanele de luptă franceze dotate cu focoase nucleare vor fi trimise la graniţa cu Germania.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să daţi mai departe cadourile primite care nu vă plac? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰