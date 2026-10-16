Noua purtătoare de cuvânt a lui Trump ironizează China: "Nici nu au toalete adecvate". Reacția Beijingului

China a invitat-o pe noua secretară de presă a Casei Albe, Katie Zacharia, să viziteze țara „mai des”, după ce aceasta a afirmat că, în perioada în care locuia acolo, la începutul anilor 2010, nu existau „toalete adecvate”. Replica Beijingului a venit vineri, după declarațiile făcute de Zacharia într-un podcast, în care a pus sub semnul întrebării ideea că China ar putea deveni următoarea mare putere mondială.

Beijingul a invitat-o vineri pe noua secretară de presă a Casei Albe, Katie Zacharia, să viziteze "mai des" China după declaraţiile ei despre "toaletele inadecvate" din ţară pe vremea când ea locuia acolo, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"O invităm să viziteze China mai des, ori de câte ori are ocazia", a declarat zâmbind Mao Ning, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, în cadrul unei conferinţe de presă.

Katie Zacharia, care a locuit în China la începutul anilor 2010, a declarat într-un interviu difuzat joi că în China nu existau "toalete adecvate" la acea vreme.

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Zacharia, în vârstă de 41 de ani, care s-a alăturat de curând echipei de la Casa Albă, este deja ţinta criticilor, fiind acuzată că s-a prezentat drept avocat deşi nu a promovat examenul de intrare în barou.

Katie Zacharia ar putea veni în China în noiembrie împreună cu preşedintele Trump pentru un summit internaţional.

Ea a povestit într-un podcast difuzat joi că în 2016, înainte ca Donald Trump să devină preşedinte, exista convingerea că Statele Unite vor fi depăşite de China.

"Ni se spunea tuturor că Hillary (Clinton) va câştiga. Că zilele de glorie ale Americii s-au terminat şi China va deveni următoarea mare putere", i-a spus Zacharia comentatorului conservator Jack Posobiec.

"Îmi amintesc foarte clar. Tocmai mă întorsesem din China şi mă gândeam: 'Cum ar putea China să fie următoarea mare putere? Nici măcar nu au toalete adecvate'", a adăugat ea.

Donald Trump a vorbit în repetate rânduri despre "relaţia sa foarte bună" cu preşedintele chinez Xi Jinping.

La un summit la Washington în septembrie, cei doi lideri au discutat despre inteligenţa artificială, comerţ şi acordul nuclear cu Iranul, şi au convenit asupra unei noi întâlniri în cursul acestui an.