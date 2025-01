"Nu poţi fi în viaţă. Eşti mort". Bărbat deconectat din greşeală de la aparate, în SUA. A fost confundat cu colegul său de salon

Un bărbat internat într-un spital din SUA a fost deconectat în mod eronat de la aparate, fiind confundat cu colegul său de salon. Familia cere acum explicaţii de la spitalul unde acesta a murit, scrie The Sun.

David Wells, în vârstă de 69 de ani, a fost conectat la un aparat într-un spital din statul Washington, după ce s-a înecat cu o bucată de friptură în timp ce lua cina. Însă o confuzie gravă la spital a făcut ca personalul să contacteze familia colegului său de salon, Michael Beehler, în vârstă de 60 de ani, în loc de rudele lui David Wells.

Reprezentanţii spitalului i-au spus lui Debbie Danielson, sora lui Michael: "Practic, este în moarte cerebrală", iar după i-au pus întrebarea: "Vreți să-l menținem pe aparate sau să-l deconectăm?"

În fața unei decizii extrem de dificile, Debbie și soțul ei, Gary, au fost de acord să oprească aparatul care îl menţinea pe Michael în viaţă. Dar bărbatul pentru care au luat decizia de a-i opri viața nu era fratele lor, ci David Wells, care împărțea același salon de spital, potrivit The Sun.

Michael Beehler era, de fapt, viu și nevătămat

Michael Beehler era, de fapt, viu și nevătămat. Un anunț incorect al decesului lui Michael a apărut chiar și în ziarul local, cu următorul text: "Michael A. Beehler, 60 de ani, Vancouver, a decedat pe 9 august 2021".

"Săptămâna aceea a fost ca un vis urât. Încercam să organizăm funeraliile și să informăm membrii familiei că a murit", a declarat Debbie. În săptămâna următoare, a primit un apel care i-a dat viața peste cap. Era Michael la telefon, bărbatul despre care credea că e mort. "Nu poți fi în viață. Ești mort", a spus Debbie.

Cum a ieşit la iveală eroarea incredibilă

Eroarea incredibilă a ieșit la iveală după ce Michael, confuz că serviciul său de telefonie mobilă fusese dezactivat, și-a sunat familia pentru a rezolva problema. Realizând greșeala, Debbie și Michael au contactat imediat poliția. "Am luat decizii care au pus capăt vieții unei persoane pe care nici măcar nu o cunoaștem. Nu am primit nicio explicație. Nu am primit scuze, nimic", a mărturisit Gary, soţul lui Debbie.

Confuzia privind identitatea a continuat chiar și după moartea lui David, când trupul său a fost identificat greșit ca fiind al lui Michael și trimis la o casă funerară. Debbie a vizitat casa funerară și a întrebat dacă este necesar să-și identifice fratele, dar i s-a spus că nu este nevoie.

Familia lui David a fost informată că el a murit în circumstanțe obișnuite și nu a aflat de scandal decât doi ani mai târziu. Shawn Wells, fiul lui David Wells, a descris impactul emoțional al faptului că nişte străini au decis soarta tatălui său: "Nu am cuvinte să exprim cât de grav au gestionat situația.

Nu voi putea niciodată să schimb acea decizie. Este ceva ce voi purta cu mine toată viața".

Organele bărbatului au fost donate

Mai mult decât atât, Shawn a descoperit că organele tatălui său au fost donate împotriva dorințelor acestuia. "E tulburător. Au făcut o greșeală gravă. Era un semn foarte ușor de recunoscut pe corpul său. Chiar dacă ar fi existat vreo mică îndoială privind identitatea sa, cred că ar fi putut fi rezolvată rapid", a spus Shawn.

Familiile lui David și Michael dau acum în judecată PeaceHealth Southwest Medical Center, serviciul de ambulanță, casa funerară și biroul medicului legist din Clark County. Ele acuză aceste instituții de neglijență și stres emoțional sever, susținând că eroarea a început cu apelul la 911 și a continuat în toate etapele până la casa funerară.

