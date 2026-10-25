O companie sancționată din Rusia a finanțat în secret un proiect de gaze din SUA

O companie din Rusia a finanțat în secret un proiect de gaze din SUA. Este vorba despre una dintre cele mai mari companii rusești care a finanțat afacerea cu miliarde de dolari. Se pare că subiectul a fost abordat în cadrul negocierilor SUA-Rusia privind încheierea războiului din Ucraina.

Compania rusă Novatek a finanțat în secret un proiect de gaze din SUA, în valoare de miliarde de dolari, a susținut publicația New York Times (NYT), citată de Mediafax. Subiectul a fost abordat în cadrul negocierilor dintre Casa Albă și Kremlin privind încheierea războiului din Ucraina, a relatat publicația americană. Novatek este al doilea mare producător de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia și se află sub incidența sancțiunilor americane încă de la începutul invaziei Ucrainei, în 2022.

Şeful Polar LNG a demisionat după ce a aflat de legăturile cu ruşii

Polar LNG, o companie americană care își propune să lichefieze și să exporte gaze naturale din Alaska, a primit finanțare secretă din partea Novatek. Acțiunea ar putea constitui o încălcare a sancțiunilor, a relatat NYT care are informațiile de la fostul director executiv al companiei și de la două surse familiare cu situația. John Riddle, fostul director executiv al Polar LNG, a demisionat din cadrul companiei în luna septembrie, după ce a aflat despre legăturile ascunse cu Novatek. Riddle a declarat că i se spusese că finanțarea provine de la o companie din Emiratele Arabe Unite.

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"Nu este doar ilegal, ci contravine și intereselor SUA ca tehnologia rusă să controleze comercializarea gazelor arctice din zona North Slope", a declarat Riddle pentru NYT. Riddle a precizat că a informat oficiali din administrația Trump cu privire la finanțarea secretă rusească și le-a solicitat să investigheze situația. Novatek nu doar că a direcționat fonduri către Polar LNG, dar a și negociat un acord pentru a vinde tehnologie companiei americane, totul în contextul unei înțelegeri comerciale între Washington și Moscova. Emisarii americani pentru pace, Steve Witkoff și Jared Kushner, au discutat această propunere cu președintele rus Vladimir Putin în timpul vizitei lor din luna septembrie, au declarat surse pentru NYT.

Nu este clar dacă Witkoff sau Kushner au fost la curent cu relația financiară dintre Novatek și Polar LNG, întrucât subiectul a fost discutat doar în linii mari, au precizat sursele. Se pare că propunerea referitoare la proiectul "Polar LNG" este una dintre numeroasele afaceri în domeniul energiei pe care președintele american Donald Trump încearcă să le încheie cu Rusia. Un alt acord vizează vânzarea unor părți din gigantul energetic rus Lukoil către guvernul SUA și alți investitori, inclusiv unii care au legături cu Kushner și Witkoff.

Într-o declarație pentru NYT, compania Novatek a confirmat că intenționează să obțină statutul de "acționar minoritar" în cadrul proiectului "Polar LNG". Aceste presupuse înțelegeri energetice „pe ușa din spate” între Kremlin și Casa Albă au loc pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei și al unei retrageri evidente a sprijinului SUA pentru Kiev, avertizează unii experți.

Recent, Trump a anunțat un acord surpriză cu Putin pentru achiziționarea de motorină de la Moscova, cu scopul de a compensa prețurile combustibilului în SUA. Se pare că primul vapor cu motorină rusească se îndreaptă deja spre Statele Unite. De asemenea, Casa Albă a acordat Rusiei o nouă derogare de la sancțiuni. În ultima săptămână, Witkoff l-a descris pe Putin drept un "umanitarist", iar secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a susținut că războiul din Ucraina este un conflict regional restrâns.