O femeie a câştigat 2,5 milioane de dolari la Loto, dar a uitat biletul într-o haină pe care a donat-o

Mildred Simoneriluto a povestit pentru postul local de televiziune WTAE că a cumpărat biletul norocos dintr-un supermarket, în luna mai a anului trecut. Două săptămâni mai târziu, verificând rezultatele extragerii, a realizat că a câștigat o sumă care i-ar fi putut schimba viața. Dar bucuria a fost de scurtă durată: biletul era de negăsit, scrie La Stampa.

Femeia și-a amintit că îl pusese în buzunarul unei geci de blugi, pe care ulterior a donat-o organizației „Veteranii Vietnamului din America”. Asociația se ocupă cu distribuirea hainelor prin servicii precum „Pickup Please”, care trimite articole vestimentare către persoane din întreaga lume. Așadar, geaca respectivă – și, implicit, biletul câștigător – ar putea fi acum oriunde în lume.

„Am fost uluită; nu am cuvinte să descriu ce am simţit. Cum aș putea să-l recuperez?”, s-a întrebat Simoneriluto cu disperare. Situația este cu atât mai frustrantă cu cât femeia spune că pusese biletul în buzunar tocmai ca să nu-l piardă. Acum, se află într-o cursă contra cronometru: are timp până pe 8 mai 2025 să recupereze biletul, altfel premiul se pierde definitiv.

Articolul continuă după reclamă

Biletul ar putea fi oriunde în lume

Oficialii loteriei din Pennsylvania au fost categorici: premiul nu poate fi revendicat decât în baza prezentării fizice a biletului câștigător, iar acesta trebuie predat personal de către posesor. Simoneriluto își amintește perfect numerele câștigătoare: 14, 22, 33, 35 și 38. „Ce altceva pot să fac? Să strig cât pot de tare și să sper că se va întâmpla ceva bun în favoarea mea?”, a declarat femeia, resemnată, dar nu lipsită de speranță.

În prezent, Mildred colaborează cu serviciul Pickup Please, în speranța că geaca ar putea fi localizată înainte de expirarea termenului limită. Între timp, undeva în Statele Unite – sau poate chiar în alt colț al lumii – cineva ar putea să verifice buzunarul unei geci de blugi și să găsească un simplu bilet de hârtie, în valoare de 2,5 milioane de dolari. Potrivit regulamentului loteriei din Pennsylvania, oricine deține biletul poate revendica premiul, indiferent dacă este cumpărătorul inițial sau nu.

