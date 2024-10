O femeie a murit la 39 de ani, asfixiată sub patul defect. Fiica englezoaicei a găsit-o fără viaţă: "Avea faţa albastră"

Helen Davey locuia în nord-estul Angliei, unde avea un salon de înfrumuseţare. Femeia a murit în luna iunie a acestui an, în timp ce stătea aplecată în zona de depozitare a patului ei, stil otoman (n.r. cu ladă de depozitare). Potrivit CNN, raportul poliţiei a fost făcut public abia săptămâna trecută.

Aceste paturi, care potfi ridicate, sunt o alegere preferată de persaonele în căutare de spaţii de depozitare. Deseori, oamenii ţin aici haine care nu sunt de sezon sau pături voluminoase. Salteaua s-a prăbuşit inexplicabil peste femeie, spune poliţistul şef Jeremy Chipperfield. "Incapabilă să se eibereze, a murit asfixiată. Un piston din cele două ce compun mecanismul era defect", a precizat el.

Fiica femeii a găsit-o fără viaţă

Helen Davey a fost găsită fără viaţă de fiica sa, Elizabeth. "Am urcat la etaj, uşa de la dormitorul mamei era deschisă. Am văzut-o stând pe spate, cu capul sub pat. Avea picioarele flexate, ca şi cum ar fi vrut să se ridice. Am lăsat tot ce aveam în mână şi am încercat să o eliberez. Am reuşit doar folosind piciorul ca pârghie", povesteşte ea.

"Avea faţa albastră şi pe gât se vedea clar urma de la cadrul patului. I-am aplicat manevre de resuscitare, dar tot nu respira", adaugă fiica victimei.

Autorităţile se tem ca astfel de incidente să nu se repete şi sunt de părere că ar trebui luate măsuri în acest sens.

