O femeie declarată moartă a început să respire în timp ce era pregătită pentru înmormântare, în SUA: "Nu am mai întâlnit aşa ceva"

Constance Glantz primea îngrijiri paliative când a fost declarată moartă la ora 9:44 a.m. de personalul azilului Mulberry at Waverly din Nebraska. În astfel de cazuri, decesele pacienţilor nu sunt considerate suspecte, iar medicul legist nu a fost solicitat pentru a stabili cauza morţii, scrie New York Times.

Cadavrul femeii a fost preluat de o firmă de pompe funebre, urmând să fie pregătit pentru înmormântare. Însă, un angajat a constatat cu stupoare că femeia încă respiră şi a alertat de urgenţă autorităţile. La două ore după ce a fost declarată moartă, personalul a sunat la 911, anunţând că pacienta prezintă semne vitale.

Până la sosirea echipajului medical, Constance a primit prin ajutor de la angajații firmei de pompe funebre. Femeia a fost transportată la spital, unde medicii au constatat că, într-adevăr, pacienta este vie. Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre starea lui Constance Glantz.

Câte astfel de cazuri au fost înregistrate în trecut

Anchetatorii au încercat să afle dacă azilul este de vină pentru incident, însă "nu am reușit să descoperim nimic", a precizat Ben Houchin de la Biroul Șerifului din Lancaster County. „Acesta este un caz foarte neobișnuit,” a mai adăugat Houchin. „Fac meseria asta de 31 de ani și nu am mai întâlnit nimic de genul acesta”.

Deși rare, astfel de cazuri au mai fost înregistrate în anii recenți. În 2023, o femeie din Iowa a fost dusă într-un sac pentru cadavre la o morgă, unde angajaţii au descoperit că pieptul ei se mișcă. În 2020, o femeie din Michigan cu paralizie cerebrală a fost declarată moartă de paramedici, însă, câteva ore mai târziu s-a constatat că aceasta respira. În 2018, o femeie din Africa de Sud a fost declarată moartă la locul unui accident rutier, însă, la morgă, s-a constatat că femeia era încă vie. Și în 2014, un bărbat din Mississippi care fusese declarat mort a fost găsit în viţă, în timp ce era preluat de angajaţii firmei de pompe funebre.

