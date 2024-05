O idee promițătoare: Ce se întâmplă când oile pasc sub panouri solare

Ce se întâmplă când oile pasc sub panouri solare - ACEN Australia

Pe o suprafață de 2.000 de hectare de pășune lângă localitatea Uralla, în statul australian New South Wales, o turmă de peste 6.000 de oi merino și de rase încrucișate pasc sub cele aproximativ 1 milion de panouri solare instalate ca parte a primei etape de 400 MW a fermei solare New England a companiei Acen Australia, scrie pv magazine.

Primele oi au fost introduse pe teren în decembrie 2023, iar numărul lor a crescut de atunci treptat, pentru a facilita tranziția către noua zonă de hrănire.

