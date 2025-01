O româncă din Germania a dezvăluit cum a reuşit să cumpere trei apartamente în doar opt ani: "E foarte greu și la mine, ca și la voi"

Tânăra a povestit că a schimbat joburile destul de des şi cel mai greu i s-a părut primul an de Germania.

"Eu sunt de opt ani de zile în Germania. Primul an de zile a fost cel mai greu. A fost anul în care a trebuit să găsesc locuri la grădiniță pentru copii, să găsim chirie. În primul an de zile am reușit să învăț germana de la nivelul 0 până la nivelul B1, concomitent cu un loc de muncă la KFC. Ulterior, am făcut B2. Acesta l-am făcut concomitent cu un minijob. După ce am terminat B2, m-am angajat ca funcționar într-un birou de transport pentru o perioadă de șase luni. La trei ani distanță, deci abia după aceea, m-am angajat la un job în birou. Eu, din 2019 până în prezent, am un loc de muncă în birou. Dar concomitent fac și minijob. (...)

A reuşit să îşi cumpere trei apartamente în opt ani

Eu cred că drumul este anevoios pentru fiecare. Și nu mă întrebați câte ore pe zi dorm, când fac mâncare pentru copii ca să le dau la școală, de câte ori trebuie să mă rup de la muncă ca să pot să duc copiii la câte o activitate, cât de greu este să răspunzi la toate scrisorile și hârțoagele trimise de nemți. E foarte greu și la mine, ca și la voi. Ce ne determină să facem toate astea este un plan bine definit și un scop pe care vrei să-l atingi", a povestit Sabina, potrivit sitiridiaspora.

Aceasta a recunoscut că are economii puţine, în prezent, pentru că a investit în cele trei imobile. „Acum iau doar avantajele din aceste imobile, pentru că o parte dintre ele le-am închiriat. Trebuie să punctez că noi lucrăm amândoi. Ambii avem locuri de muncă bine plătite, plus un minijob. Eu cred că se pot face economii. Eu sunt omul care, dacă nu ar face economii, aflându-mă undeva departe de casă, nu cred că aș mai sta aici”, a mai spus românca.

