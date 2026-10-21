O stâncă de 80 de tone, obiectiv turistic, s-a prăbuşit după mai bine de 100 de ani. Era modelată de gheţari

Un celebru obiectiv turistic din New Hampshire, Statele Unite, a dispărut. Stânca de 80 de tone s-a desprins de versant duminică, 18 octombrie.

O stâncă de 80 de tone, obiectiv turistic, s-a prăbuşit după mai bine de 100 de ani. Fusese modelată de gheţari - The Boston Globe

Stânca, cu o greutate de 80 de tone, a rezistat într-o poziţie neobişnuită 104 ani, de la înfiinţarea parcului Polar Caves din New Hampshire. Stânca se afla deasupra unui traseu turistic, iar oamenii care veneau în parc traversau peste ea. Supranumită "stânca suspendată", această parte a parcului a devenit în sine o atracţie turistică, informează The Boston Globe.

Incidentul s-a petrecut weekend-ul trecut, într-un moment în care nimeni nu se afla în zonă. "Suntem extrem de recunoscători că nimeni nu a fost rănit în urma acestui incident", a transmis conducerea parcului. Legenda sa porneşte oficial în urmă cu mai bine de 100 de ani atunci când a fost înfiinţat parcul, dar stânca a ajuns în această formă fiind modelată de gheţari în urmă cu mii de ani.

"Practic, era o rocă aflată în echilibru. Dacă o parte mai mare din greutatea sa atârna în afara marginii decât cea care se sprijinea pe bază, era doar o chestiune de timp până când gravitația și eroziunea bazei aveau să-și spună cuvântul, iar bolovanul să se răstoarne", a declarat Jan Earle, geolog care a colaborat cu Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite. Nu este primul incident de acest gen. În 2003 s-a prăbuşit o altă stâncă emblematică a parcului supranumită "Bătrânul muntelui" pentru că avea forma unui chip de om.