Oraşele care oferă bani pentru a încuraja căsătoriile şi naşterile. Localnicii nu sunt mulţumiţi

Cei 1.500 de yuani (230 de dolari) pe care un cuplul îi primeşte fac parte din eforturile guvernului de a creşte rata natalităţii, populaţia Chinei urmând să scadă pentru al treilea an consecutiv în 2024. Această sumă reprezintă jumătate din salariul mediu la Lüliang, potrivit Agerpres.

"Cred că această politică este eficientă pentru a stimula căsătoriile", a declarat pentru AFP primarul din Lüliang, Zhang Gang. "Când le-am spus prietenilor mei despre această măsură, toţi mi-au spus că este foarte bună", a adăugat el.

Numeroşi chinezi consideră însă suma drept prea mică, luând în calcul costul vieţii în China. Acest bonus este rezervat femeilor sub 35 de ani şi face parte dintr-o serie de măsuri luate de autorităţile locale. De asemenea, este oferită asistenţă socială în timpul înregistrării nou-născutului şi în probleme de sănătate.

Numărul căsătoriilor înregistrate anul trecut în China a scăzut cu 20%, fiind vorba despre cea mai puternică prăbuşire înregistrată vreodată statistic în această ţară, conform datelor publicate luni. Peste 6,1 milioane de cupluri s-au căsătorit anul trecut în China, faţă de 7,68 de milioane în 2023, conform informaţiilor publicate de autorităţile de la Beijing.

Criză demografică în China

Scăderea interesului tinerilor pentru căsătorie şi întemeierea unei familii este pusă de mai mult timp pe seama costurilor mari pentru creşterea şi educaţia copiilor în China. În plus, problemele economice din ultimii ani au îngreunat situaţia absolvenţilor de învăţământ superior, care nu-şi mai găsesc cu uşurinţă locuri de muncă, iar cei care obţin un loc de muncă nu beneficiază de siguranţă pe termen lung.

China, ţară aflată pe locul doi în lume clasamentul numărului de locuitori, cu 1,4 miliarde, se confruntă în ultimii ani cu probleme demografice legate în special de îmbătrânirea rapidă a populaţiei.

Numărul naşterilor este în scădere de zeci de ani din cauza politicii "un singur copil" aplicată în anii 1980 - 2015 şi a ritmului rapid al urbanizării. În următorii zece ani aproximativ 300 de milioane de cetăţeni chinezi - echivalentul întregii populaţii a SUA - urmează să iasă la pensie. Printre măsurile luate de autorităţi se numără implementarea în licee şi universităţi a unei "educaţii pentru iubire", care să accentueze o viziune pozitivă asupra căsătoriei, iubirii, fertilităţii şi familiei.

Anul trecut s-a înregistrat o mică creştere a numărului de naşteri, după perioada pandemiei şi în contextul în care 2024 a fost Anul Dragonului în zodiacul chinezesc, iar copiii născuţi sub zodia dragonului sunt consideraţi a fi mai ambiţioşi şi mai norocoşi. Dar chiar şi cu această creştere a numărului naşterilor, populaţia Chinei a scăzut pentru al treilea an consecutiv. În plus, datele oficiale arată că peste 2,6 milioane de cupluri au divorţat anul trecut, o creştere cu 1,1% faţă de 2023.

