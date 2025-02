O femeie din China a mâncat o petardă, crezând că e bomboană cu lapte, şi i-a explodat în gură

Potrivit South China Morning Post, incidentul s-ar fi petrecut în preajma Anului Nou Chinezesc. Atunci, fratele femeii a adus acasă o astfel de petardă. Femeia a crezut că este o bomboană cu lapte pentru că ambalajele seamănă izbitor şi a pus-o în gură fără să stea pe gânduri.

Asemănare izbitoare între ambalajele celor două produse

Petardele "shuang pao" nu au nevoie de aprindere, ele putând exploda dacă sunt aruncate pe jos sau dacă se exercită asupra lor o presiune. "Mă uitam la televizor acasă, cu luminile stinse în living, când fratele meu s-a întors cu o pungă de gustări. Mi s-a părut că seamănă cu bomboanele cu lapte pe care le îndrăgeam în copilărie, așa că am desfăcut una și am pus-o în gură. Atunci a explodat. În acel moment, am fost uluită. Sincer, nu am simțit nicio durere. Doar am detectat mirosul de praf de pușcă în gură", a declarat femeia.

După ce incidentul a devenit public, în China s-a lansat o amplă dezbatere asupra modului în care sunt prezentate şi comercializate aceste petarde. Asemănarea dintre acest tip de petarde şi bomboanele cu lapte este atât de mare încât şi internetul le confundă. Unii chinezi au urcat în motoarele de căutare poze cu petardele "shuang pao", iar ele au fost identificate de Inteligenţa Artificială ca fiind bomboane.

