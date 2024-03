Oraşul european care permite închirierea unei case pentru doar 1 euro. Singura condiţie pe care trebuie s-o respecte turiştii

"Work from Ollolai" este numele unui program care a fost lansat anul trecut de un mic oraș din Sardinia. Acesta invită angajații care lucrează la distanță să vină în vizită, să se instaleze pentru o lună și să se bucure de cazare pentru 1 euro. Micul oraș este situat în mijlocul insulei mediteraneene și are mai puțin de 1.300 de locuitori, conform The Mayor, citat de Mediafax.

Interes deosebit din partea turiştilor

De asemenea, participă la programul "1 Euro Houses", care a devenit un program inovator de referință în Italia pentru a reduce numărul celor care fug de sate. "Work from Ollolai" este, însă, o inițiativă separată. Administrația locală a decis că prezența nomazilor digitali poate fi utilă pentru comunitate, chiar dacă prezența lor este doar temporară.

Primăria din Ollolai oferă profesioniștilor care lucrează la distanță apartamente cu 1 sau 2 camere în casele din localitate la prețul simbolic de 1 euro. Deși planul este pentru o lună, șederea poate fi prelungită dacă ambele părți consideră că este benefic.

Astfel, comunitatea este dispusă să primească profesioniști din diferite domenii care sunt, de asemenea, dispuși să acționeze în calitate de mentori și să ofere prezentări, prelegeri și ateliere de lucru rezidenților curioși. Se pare că programul a stârnit un interes deosebit din partea participanților din întreaga lume.

