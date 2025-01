Păţania unui miliardar care conduce o Tesla de 100.000 de euro: "Am rămas dezgustat"

John Caudwell a povestit pe contul său de X cum maşina lui, o Tesla Model X, s-a stricat și a criticat brandul american, susținând că acesta "trebuie să-și îmbunătățească serviciile".

Fostul vânzător de mașini second-hand în vârstă de 72 de ani, originar din Stoke-on-Trent, care și-a construit averea prin fondarea companiei Phones4U (pe care a vândut-o în 2006 pentru 1,5 miliarde de lire sterline), a împărtășit o fotografie cu Tesla sa îngheţată, parcată în faţa conacului său din Eccleshall, scrie The Sun.

Dezamăgit de serviciul de relaţii cu clienţii

"Tesla chiar trebuie să-și ridice standardele dacă vrea să supraviețuiască, cu atât mai puțin să prospere. Ce fel de serviciu pentru clienți este acesta? Modelul meu Tesla X s-a stricat exact în ziua în care garanția de patru ani a expirat. Sau poate chiar înainte. Cât timp era încă în garanție, am încărcat mașina peste noapte, iar dimineața – deși complet încărcată – nu mai pornea. Ai crede că ar fi ușor de rezolvat, dar nu și cu Tesla", a povestit miliardarul.

John le-a explicat urmăritorilor că a fost nevoit să folosească aplicația Tesla pentru a solicita ajutor – în loc să poată vorbi cu o persoană: "Frustrat, șoferul meu de securitate (cu altă mașină) a condus peste o oră până la cel mai apropiat service Tesla, doar pentru a i se spune că cel mai devreme un loc disponibil era peste trei săptămâni. Altfel, ar fi trebuit să organizez un transport specializat, costisitor, pentru a duce mașina acolo, deoarece Modelul X necesită o metodă specifică de încărcare".

Ce problemă avea de fapt maşina

John a explicat că bateria principală a mașinii are o garanție de opt ani, ceea ce înseamnă că reparația ar fi acoperită dacă aceasta era problema. Însă, dacă era vorba de bateria auxiliară de 12 volți, aceasta făcea parte din garanția de patru ani expirată – ceea ce l-ar fi obligat să suporte costurile reparației.

"Până acum, am iubit Tesla și multe dintre inovațiile sale. Este o plăcere să o conduc – deși controlul autonom cauzează uneori frâne periculoase – și îmi place că este prietenoasă cu mediul. Dar toate acestea m-au dezgustat și mi-au stricat experiența cu brandul. În lipsa serviciului pentru clienți, am lucrat la mașină noi înșine și am descoperit, așa cum bănuiam, că bateria critică de 12 volți s-a descărcat. După ce am încărcat-o extern, totul a fost bine, deși încă nu avem idee de ce a avut loc această defecțiune catastrofală. Având în vedere scăderea recentă a vânzărilor și competiția intensă din partea Chinei în piața maşinilor electrice, Tesla trebuie să-și îmbunătățească serviciile pentru a supraviețui", spune miliardarul.

Modelul X este considerat vârful de gamă al mașinilor Tesla, oferind cumpărătorilor un interior spațios, cu un parbriz panoramic mare și divertisment la bord, inclusiv ecrane tactile pentru jocuri și streaming video.

