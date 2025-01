"Pe deasupra, sunt şi milionară". Denisa, românca ce livrează pachete în Germania, impresionantă de gestul unor nemţi: "Iubesc munca asta"

În ciuda unei meserii extrem de solicitante, Denisa spune că e fericită cu job-ul său. Nu atât banii câştigaţi o fac să uite de stresul zilnic şi de oboseală, ci interacţiunile cu oamenii. "Nu ştiu cum e la voi, la curieri mă refer aici, dar eu am câţiva oameni atât de buni, atât de faini ca şi oameni de ţi-e mai mare dragul să le duci pachetul. Mi-au spus că dacă am nevoie de toaletă pot să sun la ei şi aşa mai departe. Cei care lucrăm în curierat ştim cum e cu toaleta pe tură. E foarte nasol din punctul ăsta de vedere. Sunt oameni atât de buni şi nu am cuvinte să-i descriu. Le mulţumesc din suflet şi mă bucur că am cunoscut astfel de oameni faini. Bine, am dat şi de oameni foarte...complicaţi. Mă bucur aşa, când văd că există atâţia oameni buni", a spus Denisa pe o reţea de socializare.

Denisa a avut şi experienţe neplăcute

Într-un alt clip, românca a arătat care a fost "şpaga" ei după o livrare: câteva produse de patiserie oferite de clientul căruia îi dusese coletul. Denisa spune că astfel de momente şi de gesturi o ajută să ducă la bun sfârşit o tură lungă şi obositoare. "Azi e una din zilele alea în care efectiv iubesc munca asta şi oamenii pe care îi întâlnesc", a fost mesajul transmis de tânără.

Articolul continuă după reclamă

Femeia spune că a întâlnit şi oameni care n-au fost atât de buni şi de prietenoşi cu ea. Unii chiar i-au spus că n-are de ce să se plângă pentru că locuieşte în Germania şi implicit câştigă foarte mulţi bani. "Vreau să zic că eu iubesc oamenii care spun că dacă locuieşti în Germania, faci foarte mulţi bani şi nu ai niciun stres. Da, într-adevăr, nu am niciun stres în afara faptului că plouă şi eu trebuie să ies afară să dau pachete. Nu am cuvinte. Pe deasupra, sunt şi milionară", şi-a încheiat Denisa mesajul într-un mod ironic.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că materia opţională "Cunoaştere personală" va fi cu adevărat utilă copiilor voştri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰