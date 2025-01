Cartierele din Los Angeles, altădată un simbol al luxului, arată ca un câmp de luptă. De o parte şi alta a marilor bulevarde, vilele de milioane de doalri sau transformat in munţi de cenuşă. Rând pe rând oamenii revin la locul care le a fost până de curând casă.

"Tocmai ce am avut dimineaţa de Crăciun împreună, chiar acolo, în faţa şemineului. Doar asta a mai rămas. Nu suntem doar noi. Tot cartierul a fost ras de pe faţa pământului". "Ne-am mutat aici acum 22 de ani. Am redecorat de mai multe ori, am făcut câteva ajustări şi a fost perfect. Totul era perfect". "Suntem aici de peste 40 de ani. Totul a dispărut! Am plecat cu ce aveam pe noi şi câteva haine, dar... am pierdut totul, tot ce aveam în casă. Poze, amintiri, totul!", se plâng localnicii.

Peisaj apocaliptic în Los Angeles, după incendiile devastatoare

Un campion olimpic american a trecut şi el prin momente dramatice. A povestit cum a fost nevoit să-şi abandoneze munca de o viaţă ca să îşi salveze viaţa.

"Nu am avut prea mult timp la dispoziţie. Mi-am luat câinele şi insulina. Am diabet de tip unu şi am nevoie de ele pentru a trăi, am sărit în maşină şi mi-am abandonat casa, medaliile olimpice şi toate lucrurile cu valoare sentimentală", a declarat Gary Hall jr, sportiv.

După 5 zile de infern, pompierii au reuşit să ţină sub control cele patru focare. Dar lupta nu s-a terminat. Peste 150 de mii de oameni sunt, în continuare, sub ordin de evacuare.

Flăcările par acum să îşi schimbe direcţia. Focul se extinde acum spre est, în zona Canionului Mandeville, şi se apropie cu repeziciune de autostrada Interstate 405, una dintre cele mai aglomerate din Los Angeles. Aproape o mie de deţinuţi din închisori au fost mobilizaţi sa ajute la stingerea focului. 13 persoane au fost date dispărute.

Un vârtej de foc s-a format în infernul din Oraşul Îngerilor. E un fenomen rar, care are loc atunci când aerul cald produs de un incendiu se ridică şi atrage fum şi resturi.

Între timp, Ministerul român al Afacerilor Externe a transmis că activitatea la sediul Consulatului României la Los Angeles a fost reluată. Autorităţile americane au informat că zona este în siguranţă. Nu sunt excluse însă noi avertismente de evacuare.

12.000 de case arse din temelii

Peste 12 mii de case şi vile au fost arse din temelii. Pagubele depăşesc până acum 150 de miliarde de dolari. Reporterul unei televiziuni americane şi-a întrerupt transmisiunea în direct, ca să-şi sune mama şi să-i arate locul în care a copilărit.

Preşedintele american Joe Biden a comparat imaginile din California cu o scenă de război.

"California mi-a reamintit de o scenă de război, unde ai anumite zone bombardate pe care artileria le-a aruncat în aer fără motiv", a declarat Joe Biden, preşedintele Statelor Unite.

Ambasadoarea Statelor Unite mulţumeşte românilor pentru mesajele de susţinere

"Sunt din California, este statul meu natal, şi îţi mulţumesc foarte mult pentru grijă şi le mulţumesc tuturor celor care şi-au exprimat compasiunea şi sprijinul, în aceste vremuri grele, pentru toţi cei afectaţi de momentele dificile prin care trece statul meu natal, California. Apreciem toate mesajele şi sunt convinsă că vom depăşi această situaţie", a declarat Kathleen Kavalec, ambasadoarea Statelor Unite în România.

Prinţul Harry şi Meghan Markle au venit personal la o bancă de alimente să-i ajute pe cei afectaţi de dezastru. Actriţa Jennifer Garner a mers să dea o mână de ajutor pompierilor. Vedeta a mărturisit că printre cei 11 oameni ce au murit în incendii se află şi unul dintre prietenii ei. Actrița Sharon Stone si a deschis casa pentru refugiati. Autorităţile locale au declarat stare de urgenţă sanitară, din cauza fumului toxic care a acoperit cerul din California.

