Pompierii ISU din Mureş, pregătiți de un expert internațional. Sunt folosite tehnici avansate precum hidroperforare și pătrundere în fum

"Lucrez ca pompier profesionist de opt ani în Suedia, iar din acest an am început să lucrez permanent la Școala și Academia de Pompieri din sudul Suediei (...). Încercăm să punem accent mai mult pe siguranța pompierilor, să punem accent pe pătrunderea în fum. Aceasta este considerată în Suedia cea mai complexă, e cel mai greu loc de muncă. Încercăm să reducem riscurile salvatorilor cu cât mai mult posibil, pe lângă cele generate de temperatura din interior, cât prin reducerea nivelului de contaminanți care se depun, vrem nu vrem, pe salvator. Dorim să introducem și o mică rutină de decontaminare după alarmă, astfel încât să nu ducem după noi, înapoi la unitate, acel contaminant care, din păcate, ia viețile multor pompieri. Are un efect secundar care cauzează cancer testicular și cancer de prostată", a declarat presei, joi, expertul internațional Adrian Rovinar, originar din România.

Scopul programului de perfecționare, a spus expertul, este de a crește eficiența și siguranța echipajelor de pompieri în condiții extrem de periculoase, în care fiecare secundă contează.

El spune că tehnicile de ventilare, hidroperforare și pătrundere în fum sunt esențiale pentru controlul rapid al incendiilor, protejarea salvatorilor și minimizarea riscurilor pentru persoanele aflate în pericol.

Articolul continuă după reclamă

"Lucrăm cu un sistem de furtun, bineînțeles cu o echipă de binomi care pătrunde în încăperea inundată în fum, dar înainte ca ei să facă pătrunderea vom răci gazele de ardere ca ei să nu intre la 700 de grade, să intre la o temperatură mai joasă de aproximativ 50, după care completăm cu ventilatorul nostru PPV, care pune presiune pozitivă, degajă gazele care sunt toxice din interior, bineînțeles printr-o evacuare - de exemplu o ușă din spate sau în geam - încât salvatorului să i se ridice nivelul de neutral, încât el să-și facă căutarea și mai eficientă, să găsească victimele mai repede, dar și să aibă condiții mai bune de lucru", a subliniat Adrian Rovinar.

Comandantul Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș, maior Mihai-Andrei Gagyi, a precizat că sesiunile teoretice și exercițiile practice de ultimă generație au loc la poligonul amenajat în municipiul reședință de județ, în containerul tip Caisson.

Maiorul a spus că în situații de urgență, fiecare decizie luată poate face diferența între viață și moarte și că, de aceea, instruirea continuă a echipajelor este esențială.

"Suntem mândri să avem parte de instructori cu o experiență vastă, care ne vor învăța cele mai eficiente și sigure metode de intervenție. Tehnicile vor fi testate în condiții extreme de realitate, prin scenarii interactive și exerciții desfășurate la poligonul de pregătire al ISU Mureș. În momentul în care noi pătrundem, temperatură este undeva la 50-60 de grade, dacă folosim corect această tehnică de hidro-perforare, ajutată și de o ventilare corectă. În schimb, fără a folosi această tehnică, în interiorul containerului temperaturile ajung între 500-800°C. Sunt temperaturi reale, deci exact aceleași condiții care sunt întâlnite la intervențiile în incendii de apartamente, de case. Exact același lucru noi reușim să îl simulăm în poligon. Vrem să ne pregătim cât mai intens și cât mai aproape de realitate, astfel încât printr-o pregătire continuă, nu doar o singură dată, să poți să-ți depășești odată și limitele, să-ți obișnuiești și organismul să lucreze la la temperaturi mai ridicate, să poți să vezi ce se întâmplă în interiorul unei locuințe incendiate, pentru că în acest container observăm fenomenele termice", a arătat Comandantul Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș.

În cadrul sesiunii de pregătire, care se derulează pe parcursul unei săptămâni, pompierii sunt învățați să aplice rapid noile cunoștințe în timp real, pregătindu-se pentru orice tip de intervenție, indiferent de complexitatea situației.

"Colaborarea cu experți internaționali va aduce un plus în pregătirea noastră și va ridica standardele intervențiilor. Scopul nostru este să fim pregătiți pentru orice provocare, cu un grad maxim de siguranță. Ventilarea este o tehnică esențială folosită pentru a îmbunătăți vizibilitatea și a reduce nivelul de căldură înt o încăpere care arde. Ventilarea adecvată, folosind ventilatoarele electrice și termice, permite evacuarea fumului, a gazelor toxice și fierbinți, sporind astfel siguranța atât a pompierilor, cât și a persoanelor", a declarat maiorul Mihai-Andrei Gagyi.

Hidroperforarea este o tehnică de utilizare a apei pentru a crea deschideri în structuri, permițând reducerea temperaturii și controlul răspândirii incendiului din interiorul clădirilor, fără a crea deschideri.

"În timpul antrenamentului, vrem să ne familiarizăm cu echipamentele și metodele utilizate în hidroperforare, cum ar fi folosirea jeturilor de apă de înaltă presiune. Siguranță salvatorilor este esențială, deoarece această tehnică poate presupune riscuri semnificative dacă nu este executată corect. Exercițiile practice desfășurate la poligon ne oferă o vastă experiență practică, ajutându- ne să înțelegem dinamica aplicării apei și impactul acesteia asupra comportamentului incendiului', a spus maiorul Mihai-Andrei Gagyi. Cât despre pătrunderea în fum, comandantul Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș a menționat că este 'o altă abilitate vitală", pentru echipajele de stingere a incendiilor.

"Înțelegerea modului în care fumul se răspândește prin structuri poate influența semnificativ tacticile folosite în timpul intervențiilor. Prin acest curs ne propunem să înțelegem mai bine mișcarea fumului, identificarea tipurilor de fum, lectura fumului și evaluarea densității fumului pentru a lua decizii corecte. La finalul cursului, prin exerciții complexe în care vor fi folosite toate cele trei tehnici, ne propunem să abordăm incendiile cât mai eficient și cu un grad ridicat de siguranță pentru salvatori", a precizat maiorul Mihai-Andrei Gagyi.

Expertul internațional Adrian Rovinar a prezentat presei modul în care pompierii suedezi sunt pregătiți pentru intervențiile în situații de urgență.

"Din partea statului s-a sponsorizat în anii 60 construcția a două școli de pompieri din Suedia, în interiorul cărora există zone de simulare în forma unui oraș, în care avem blocuri de apartamente, avem hale industriale, avem case, avem toate condițiile, vapoare, salvare pe apă, benzinării. Toate sunt distribuite pe poligonul de antrenament, făcute special ca să simuleze exact un incendiu real sau o calamitate, accidente de mașină etc. În acel poligon se află toate condițiile, tot ce am putea întâlni pe teren le putem simula în acel poligon. Avem hotelul pentru studenți care vin și studiază la distanță sau la fața locului cu o unitate de pompieri cu 18 porți, în care avem în fiecare parte o mașină de pompieri. Noi împărțim grupele cu clase de câte șase persoane pe fiecare mașină și de acolo se iau și se antrenează acei studenți timp de 2 ani să devină pompieri", a mai spus expertul Adrian Rovinar.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu candidatura lui Călin Georgescu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰