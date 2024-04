O minune cu blăniţă. Aşa poate fi numită, Hua Hua, o pisică din rasa Calico, care a fost scoasă de sub dărâmături după 12 zile de la cutremurul din Taiwan .

Pisică salvată de sub dărâmături după 12 zile de la cutremurul din Taiwan. A fost nevoie de intervenţia stăpânului ca Hua Hua să prindă curaj şi să iasă la suprafaţă - Facebook/LittleCatFlying

Felina, care locuia la etajul opt, a rămas blocată sub molozul clădirii Uranus din Hualien, care s-a clătinat în timpul cutremurului din 3 aprilie. Salvatorii încercau să demoleze clădirea, dar lucrările au fost întrerupte ca să o scoată pe micuţa supravieţuitoare de sub dărămături, scrie The Independent.

Salvată de sub dărâmături după 12 zile

În timpul unei transmisiuni în direct despre demolare, de luni seara, telespectatorii au văzut-o pe Hua Hua printre dărâmături. Cu toate acestea, capturarea pisicii s-a dovedit a fi o adevărată provocare în mijlocul haosului de după cutremur.

Pentru că salvatorii nu au reușit să o prindă a fost chemat proprietarul, iar vocea sa familiară a fost cea care a scos pisica din ascunzătoare. “Hua Hua, hai acasă”.

Pisicuţa a fost dusă apoi la vererinar. Deşi deshidratată, felina se simte bine şi a avut doat câteva răni minore.

