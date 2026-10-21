Polonia vrea să relaxeze una dintre cele mai restrictive legi privind avortul, dar riscă veto-ul lui Nawrocki

Deputaţii polonezi au adoptat marţi două proiecte de lege pentru facilitarea accesului la avort, procedură care în Polonia este printre cele mai restrictive din Europa.

În prezent, în Polonia dominată de catolicism, avortul este permis doar dacă sarcina este rezultatul unor infracţiuni grave, cum ar fi violul sau incestul, şi în caz că viaţa sau sănătatea femeii însărcinate sunt în pericol grav.

Membrii Seimului - camera inferioară a legislativului de la Varşovia - au aprobat două propuneri ale guvernului de centru condus de premierul Donald Tusk, care vizează dezincriminarea parţială a asistenţei pentru întreruperea sarcinii şi restabileşte dreptul la avort în caz de malformaţii grave ale fătului.

Pedeapsa actuală pentru întreruperea intenţionată a sarcinii şi asistenţa la avort este de până la trei ani de închisoare, în timp ce femeile care îşi provoacă singure un avort nu sunt sancţionate.

Articolul continuă după reclamă

După ce vor deveni legi, textele promovate de partidele de stânga şi de centru se vor confrunta însă probabil cu vetoul preşedintelui naţionalist Karol Nawrocki, susţinut de partidul de opoziţie Lege şi Justiţie (PiS) care a determinat în 2020 Curtea Constituţională să elimine un motiv important pentru avort - malformaţiile fătului. Şeful statului nu a reacţionat deocamdată la votul din parlament.

Tusk a promis liberalizarea legislaţiei privind avortul

Tusk şi partenerii săi de coaliţie au promis liberalizarea legislaţiei privind avortul încă din campania electorală din 2023, însă în cadrul majorităţii persistă divergenţe pe această temă, care au întârziat procedura de legiferare.

Decizia din 2020 a instanţei constituţionale, anulată marţi, a provocat cele mai mari proteste de masă din Polonia după mişcarea anticomunistă din 1989, reaminteşte AFP. Înaintea interdicţiei avortului în caz de malformaţii ale fătului, acestea erau motivul pentru 98% din întreruperile de sarcină.

Potrivit datelor Fondului Naţional de Sănătate (NFZ, casa naţională de asigurări de sănătate - n. red.), în primul semestru al anului curent în spitalele publice din Polonia au avut loc 573 de întreruperi de sarcină, iar anul trecut 851 de astfel de proceduri.