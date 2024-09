Primarul orașului New York, Eric Adams, pus sub acuzare pentru fraudă, luare de mită și donații ilegale în campanie

Primarul orașului New York, Eric Adams, a fost pus sub acuzare pentru fraudă electronică, luare de mită și solicitarea de donații ilegale în campanie. Rechizitoriul de 57 de pagini a fost făcut public după ce reședința lui a fost percheziționată de FBI joi. Adams, fost ofițer de poliție, a fost ales în urmă cu aproape trei ani când a promis că va reduce criminalitatea din oraş.

Primarul democrat al New York-ului, Eric Adams, a fost pus sub acuzare în cadrul unei anchete deschise de procurorul federal din Manhattan privind finanţarea campaniei electorale din 2021. Potrivit rechizitoriului, Eric Adams se confruntă cu cinci acuzații penale: conspirație pentru a comite fraudă electronică, a lua mită privind programele care primesc fonduri federale și pentru a primi contribuții ilegale de la cetățeni străini, fraudă electronică, solicitarea de donaţii ilegale de la cetățeni străini şi luare de mită.

Primarul în vârstă de 64 de ani este vizat de mai multe luni de o anchetă privind acuzaţii de donaţii ilegale din partea unor companii de construcţii legate de Turcia. Anunţul inculpării a venit după ce mai multe persoane apropiate primarului şi-au dat demisia în ultimele zile.

Marţi, Alexandria Ocasio-Cortez, o reprezentantă progresistă a statului New York i-a cerut primarului să demisioneze "pentru binele oraşului". Eric Adams s-a declarat "nevinovat". "Întotdeauna am ştiut că, dacă voi apăra interesele newyorkezilor, voi fi o ţintă - şi am devenit una", a spus el. "Sunt nevinovat şi voi lupta cu toată puterea şi spiritul meu", a transmis el marţi.

Primăria din New York apare în cel puţin patru anchete federale care sunt în curs de desfăşurare, dintre care trei deschise de către biroul procurorului din Manhattan, vizându-l pe primar şi pe cei apropiaţi acestuia.

Săptămâna aceasta, echipa lui Eric Adams a fost zguduită de anunţurile de demisie ale comisarului municipal pentru sănătate, Ashwin Vasan şi ale cancelarului pentru educaţie, David C. Banks, un apropiat al lui Eric Adams care gestionează întregul sistem de învăţământ public al oraşului, adică un milion de elevi. Şeful poliţiei, Edward Caban, demisionase la începutul lunii septembrie, la doar un an după ce preluase conducerea Departamentului de Poliţie din New York (NYPD) care numără 36.000 de ofiţeri.

Eric Adams a câştigat alegerile primare democrate din 2021 cu promisiunea de a reduce criminalitatea, care a crescut în New York în timpul pandemiei de Covid. Newyorkezii se confruntă în prezent cu creşterea costului vieţii şi o criză a locuinţelor care a împins chiriile la niveluri fără precedent. Până la sfârşitul anului 2023, cota sa de popularitate a scăzut la un minim istoric, la 28%, potrivit unui sondaj.

