Cei doi au declarat că le-a fost foarte greu să vadă cum sunt lăsaţi în urmă, dar nu s-au demoralizat şi s-au gândit la oportunităţile care aveau să vină. Iniţial, misiunea trebuia să dureze numai opt zile, însă acum, ei sunt nevoiţi să rămână pe Staţia Spaţială Internaţională până în luna februarie a anului viitor, din cauza mai multor probleme.

Cinci dintre cele 28 de propulsoare de manevră ale Starliner s-au defectat, în timp ce acelaşi sistem de propulsie a avut mai multe scurgeri de heliu, care este utilizat pentru presurizarea propulsoarelor.

"Puteam să ajungem în punctul în care, cred, am fi putut să ne întoarcem pe Starliner, dar pur şi simplu nu am mai avut timp, pentru că sunt alte teste care trebuie făcute şi alte evaluări care trebuie făcute. Dacă am fi avut mai mult timp, reuşeam", a mărturisit Butch Wilmore, astronaut de pe ISS.

"În fiecare zi faci ceva care este muncă, să spun aşa. O poţi face cu susul în jos. O poţi face pe o parte. Este o perspectivă puţin diferită. Vorbind despre a sta aici pentru mai mult timp, unul dintre lucrurile pe care îl regretam oarecum, despre un zbor cu o durată scurtă, era că nu puteam să-l împărtăşesc cu multă lume", a adăugat şi celălalt astronaut, Suni Williams.

