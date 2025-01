În premieră, prinţesa de Wales a vorbit în detaliu despre lupta ei cu cancerul, după o vizită la spitalul unde a făcut chimioterapie. La aproape un an de la anunţul socant că duce o luptă cu această maladie cumplită, acum a venit vestea mult aşteptată: boala este în remisie. Viitoarea regină a Marii Britanii i-a asigurat pe supuşi că se va recupera complet.

După numeroase vizite secrete în 2024, Catherine a putut, în sfârşit, să stea de vorbă oficial cu pacienţii de la spitalul Royal Marsden din Londra, unde a fost tratată şi ea pentru cancer. Prinţesa de Wales a împărtăşit câteva lucruri din experienţa ei cu boala şi i-a asigurat pe bolnavi că există lumină la capătul tunelului. Unui pacient care tocmai începea şedinţele de chimioterapie, Kate i-a mărturisit că a purtat o cască specială care a ajutat-o să prevină căderea părului, iar altuia i-a vorbit despre importanța de a rămâne pozitiv în timpul acestei experienţe traumatizante.

Cancerul în remisie pentru Kate Middleton

"Este o vizită foarte importantă. Este primul ei angajament solo din 2025. De fapt, dacă lăsăm la o parte apariţia de la Wimbledon de anul trecut, este primul angajament solo pentru un proiect oficial la care a lucrat ea singură. Am aflat nu numai că se alătură soțului ei în calitate de co-fondator al Royal Marsden, dar şi că aici şi-a primit tratamentul, informaţie care nu ne fusese împărtăşită de către palatul Kensington", a declarat Katie Nicholl, corespondent regal.

La numai câteva ore după eveniment, Catherine a ţinut să le mulţumească medicilor care s-au ocupat de cazul ei.

"Este o ușurare să fiu în remisie, însă rămân concentrată pe recuperare. Cei care s-au confruntat cu cancerul ştiu că durează ceva timp ca să te adaptezi la o nouă normalitate. Cu toate acestea, aștept cu nerăbdare un an plin de satisfacții. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul continuu", a declarat Kate Middleton.

Sursa: Instagram/ The Prince and Princess of Wales

Potrivit specialiştilor de la Institutul de Cercetare a Cancerului din Mare Britanie, cuvântul „remisie“ înseamnă că după tratament nu mai rămâne niciun semn de cancer în corp. Există însă şi tipuri de cancer care pot reveni, așa că medicii tind să folosească cuvântul remisie și nu vindecare.

După ce a suferit o intervenţie chirurgicală abdominală, viitoarea regină a Marii Britanii anunţa, în martie anul trecut, că a fost diagnosticată cu cancer. Natura lui nu a fost făcută publică, însă a împiedicat-o pe Kate să participe la evenimentele publice timp de mai bine de jumătate de an.

