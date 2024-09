Putin se laudă cu progresul armatei ruse în Donbas şi că a dejucat planul Ucrainei: "Nu am văzut de mult un asemenea ritm ofensiv"

Putin se laudă cu progresul armatei ruse în Donbas Nu am văzut de mult un asemenea ritm ofensiv - Profimedia

"Nu am văzut de multă vreme un asemenea ritm ofensiv în Donbas: forțele armate ruse nu mai iau sub control teritorii de 200-300 m, ci de kilometri pătrați" a declarat liderul. Putin a făcut declaraţiile în cadrul unei întâlniri cu elevii ruşi aflaţi la început de an şcolar, relatează TASS.

Preşedintele rus susţine că Ucraina nu şi-a îndeplinit obiectivul principal al incursiunii în Kursk, acela de a opri ofensiva rusă în Donbas. "Inamicul nu și-a îndeplinit principala sarcină pe care și-a propus-o, să oprească ofensiva noastră în Donbas. Mai mult, acum nu vorbim despre o înaintare cu 200-300 de metri ", a declarat Putin.

Putin spune că "se va ocupa de bandiţii" ucraineni care atacă Kursk

Liderul rus a dat asigurări că se va ocupa de soldaţii ucraineni care desfăşoară ofensiva din regiunea de frontieră Kursk lansată pe 6 august. "Trebuie să ne ocupăm de aceşti bandiţi care au intrat pe teritoriul Rusiei, în regiunea Kursk, şi care încearcă să destabilizeze situaţia din teritoriile de frontieră în ansamblu", a spus preşedintele rus. Aceste remarci virulente contrastează cu discursul obişnuit al oficialilor ruşi, care până acum au încercat să minimizeze ofensiva forţelor ucrainene în regiunea Kursk, remarcă AFP.

Armata ucraineană a luat forţele ruse prin surprindere în regiunea Kursk, capturând rapid sute de kilometri pătraţi şi zeci de localităţi, înainte de a fi oprită. Autorităţile ucrainene au susţinut că această operaţiune a avut ca scop, printre altele, să forţeze Rusia să redistribuie în această regiune forţe aflate în prezent în ofensivă în estul Ucrainei. Acest pariu pare să fi fost pierdut, deoarece armata rusă şi-a accelerat înaintarea în est, cucerind noi sate aproape zilnic şi se află acum la 8 kilometri de oraşul Pokrovsk, un important centru logistic.

Potrivit lui Putin, trupele ruse avansează acum câţiva kilometri pătraţi cu fiecare atac, şi nu cu câteva sute de metri ca înainte. "A trecut mult timp de când nu am mai văzut un astfel de ritm ofensiv în Donbas", a spus el. Ofensiva ucraineană din regiunea Kursk a lăsat cel puţin 31 de civili morţi şi peste 140 de răniţi, iar peste 130.000 de persoane au fugit de lupte, conform autorităţilor ruse. Putin a recunoscut luni că locuitorii din Kursk şi din alte regiuni de la graniţa cu Ucraina, care sunt bombardate în mod regulat, "trec prin greutăţi severe".

