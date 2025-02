Raiffeisen, profit uriaş de 4,4 mld de euro în Rusia, dar banii nu pot fi scoşi din ţară. Cum ajută maşina de război a lui Putin

Grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International AG a făcut afaceri profitabile cu firmele care sprijină maşina de război a preşedintelui rus Vladimir Putin, arată documentele consultate de Bloomberg, relatează Agerpres.

Clienţii Raiffeisen din Rusia sprijină maşina de război a lui Putin

Subsidiara din Rusia a Raiffeisen Bank a primit anul trecut comisioane în valoare de 62 milioane de ruble (620.000 de dolari) pentru serviciile furnizate unei singure companii ruseşti din domeniul chimiei, arată documentele. Acea firmă a furnizat unei alte companii ruseşti, vizate de sancţiunile occidentale, ingredientele necesare pentru producţia de echipamente militare.

Mai mulţi oficiali guvernamentali susţin că "este aproape sigur" că banca are şi alţi clienţi care aprovizionează maşina de război a lui Putin. Odată cu modificarea economiei ruseşti spre producţia de război, o mare parte din companiile civile au ajuns să fie implicate în lanţurile de aprovizionare ale industriei de apărare.

Raiffeisen a acumulat 4,4 miliarde de euro în Rusia, bani care nu pot fi repatriați

La întrebările formulate de Bloomberg, un purtător de cuvânt de la Raiffeisen a spus că banca respectă toate sancţiunile impuse entităţilor ruseşti şi în special cele impuse de Uniunea Europeană, SUA şi Marea Britanie. "RBI a implementat sisteme de monitorizare şi evaluare, instrumente şi proceduri pentru a se asigura că toate tranzacţiile şi activităţile de business sunt monitorizate cu atenţie pentru a respecta legislaţia referitoare la sancţiuni", a precizat purtătorul de cuvânt.

Cu toate acestea, documentele consultate de Bloomberg arată că, anul trecut, Raiffeisen a generat profituri după taxe în valoare de peste un miliard de euro în Rusia pe parcursul primelor nouă luni. Este echivalentul a 50% din profitul generat de întregul grup şi aproape dublu faţă de profiturile subsidiarei ruseşti în primii doi ani de dinaintea invaziei. De asemenea, în primele nou luni ale anului trecut, subsidiara RBI din Rusia a plătit taxe în valoare de 277 milioane de euro.

În pofida creşterii profiturilor realizate în Rusia, Raiffeisen nu poate să îşi transfere activele către banca mamă din Austria. Din cauza restricţiilor impuse de Moscova pentru mişcările de capital, Raiffeisen nu a putut să acceseze profiturile realizate în Rusia şi în consecinţă banca austriacă a acumulat un capital excedentar în valoare de 4,4 miliarde de euro în Rusia.

Asta ridică o dilemă serioasă pentru directorii unei bănci care are o capitalizare de piaţă de aproximativ şapte miliarde de euro. Ei se confruntă cu un posibil şoc al pierderii celei mai profitabile subsidiare, pe de o parte, şi cu presiunile autorităţilor de reglementare, pe de altă parte.

Legături indirecte cu industria militară rusă

La fel ca şi toate băncile care operează în Rusia, subsidiara RBI este reglementată de Banca Rusiei şi considerată o entitate rusească. Asta face foarte complicată o rupere a relaţiilor cu clienţii, chiar dacă aceşti sunt supuşi sancţiunilor sau lucrează cu armata rusească, în condiţiile în care Rusia permite închiderea conturilor numai într-un număr foarte mic de cazuri şi nu recunoaşte sancţiunile internaţionale impuse companiilor sale.

Documentele bancare ale producătorului rus de chimicale Unichim, care nu este vizată de sancţiuni, arată că anul trecut a plătit subsidiarei din Rusia a Raiffeisen comisioane în valoare de 62,5 miliarde de ruble, cele mai mari având legătură cu tranzacţiile valutare. Documentele mai arată că Unichim a livrat acizi către firma rusească sancţionată Rawenstvo, acizi care pot fi utilizaţi în sistemele de propulsie pentru rachete. Rawenstvo concepe şi produce sisteme radar şi în paralel este o divizie a grupului de stat Concern Granit-Electron, care produce componente centrale pentru sisteme de rachete.

Subsidiara din Rusia a RBI este una din cele aproximativ 10 bănci pe care Rusia le consideră "de importanţă sistemică" şi cel mai probabil Moscova nu doreşte să vadă cum banca austriacă pleacă din Rusia. Orice plecare trebuie aprobată de o comisie specială şi în plus are nevoie de semnătura lui Putin. Însă, chiar dacă Raiffeisen ar găsi un cumpărător pentru subsidiara sa din Rusia, care să nu fie supus sancţiunilor, ar trebui să accepte o reducere de cel puţin 60% a valorii contabile a diviziei sale şi, în plus, tranzacţia ar fi taxată cu 35%, potrivit legislaţiei ruseşti. Asta ar lăsa băncii austriece doar o mică parte din valoarea teoretică a subsidiarei sale ruseşti.

