Putin, interviu în limuzină. De ce pretinde că Zelenski nu are dreptul să semneze niciun acord de pace

Vladimir Putin a declarat marți că Rusia este pregătită pentru negocieri cu reprezentanți ai Ucrainei, dar că nu vede nicio dorință din partea Kievului de a rezolva problemele juridice legate de un eventual acord de pace. Președintele rus a readus în discuție legitimitatea lui Volodimir Zelenski, al cărui mandat de președinte a expirat în luna mai. Putem să negociem cu oricine, dar documentul final va fi semnat doar cu autoritățile legitime, a declarat președintele rus într-un interviu acordat lui Pavel Zarubin în limuzina prezidențială, în Samara.

Zarubin este singurul jurnalist rus cu care Putin mai simulează interviuri din când în când. Zarubin lucrează pentru VGTRK, compania de Stat de Televiziune și Radio din Rusia, fiind practic un jurnalist de casă al Kremlinului, prezent la toate deplasările lui Putin și la evenimentele oficiale la care acesta participă. Zarubin este realizatorul emisiunii "Linia directă cu Vladimir Putin" și gazda programului "Moscova. Kremlin. Putin".

Putin: Orice acord de pace trebuie să respecte Constituția Ucrainei

"Problema este semnarea finală a documentelor. Aceasta este o chestiune foarte serioasă, care ar trebui să garanteze securitatea atât a Ucrainei, cât și a Rusiei, pe termen lung. Nu poate exista nicio greșeală, nicio ambiguitate. Totul trebuie să fie în strictă conformitate cu Constituția Ucrainei. Președintele Ucrainei, chiar și în condiții de lege marțială, nu are dreptul de a-și prelungi mandatul; doar organul reprezentativ al puterii, adică Rada Supremă (parlamentul Ucrainei), are acest drept. Iar președintele are un mandat de cinci ani. Atât, nimic mai mult. După aceea, atribuțiile sale sunt transferate președintelui Radei", a transmis Putin.

Putin: Oricine poate negocia, dar actele trebuie semnate doar de autorități legitime

"Dacă există dorință de negociere și de găsire a unui compromis, oricine poate purta aceste negocieri. Bineînțeles, noi vom căuta ceea ce ne convine, ceea ce corespunde intereselor noastre. Dar, din punct de vedere al semnării documentelor, totul trebuie făcut astfel încât avocații să confirme legitimitatea celor care vor fi autorizați de statul ucrainean să semneze aceste acorduri", a mai declarat liderul rus.

De ce pretinde Putin că Zelenski nu are dreptul să semneze niciun acord de pace

Putin susține în mod eronat că Zelenski nu are dreptul să semneze niciun potențial acord de pace pentru că și-a pierdut legitimitatea, deoarece mandatul său s-a încheiat oficial în mai 2024, iar parlamentul (Rada) ar trebui să preia conducerea. Mandatul de cinci ani al lui Zelenski ca președinte al Ucrainei a expirat pe 20 mai 2024. Alegerile trebuiau să aibă loc pe 31 martie, dar au fost anulate pentru că Ucraina se află sub legea marțială după ce a fost invadată de Rusia pe 22 februarie 2022. Legea marţială interzice direct în aceste condiții modificarea Constituției sau organizarea de alegeri prezidențiale, legislative sau locale.

Legea marțială a fost prelungită de mai multe ori de către Rada Supremă (Parlamentul Ucrainei), ultima prelungire fiind până pe 5 februarie 2025, ceea ce a dus automat la extinderea mandatului președintelui până la organizarea unor noi alegeri. Conform Constituției Ucrainei, în cazul expirării mandatului, președintele Parlamentului ar trebui să preia funcția de președinte interimar. Dar acest lucru nu se aplică în timpul legii marțiale, unde există un vid legislativ.

Practic, Putin speculează o ambiguitate din Constituţia Ucrainei pentru a încerca să submineze autoritatea lui Zelenski și să justifice eventuale negocieri cu alte figuri politice din Ucraina, mai ales că Moscova nu recunoaște legitimitatea guvernului de la Kiev.

Articolul 112 din Constituție spune că, în cazul în care președintele nu-și mai poate exercita mandatul, atribuțiile sale sunt preluate de președintele Radei. Dar acest articol nu prevede clar ce se întâmplă dacă mandatul unui președinte expiră în timpul legii marțiale, deoarece nu există un precedent în istoria Ucrainei. Zelenski nu a fost demis, nu a demisionat și nu a fost declarat inapt, situații în care ar fi trebuit înlocuit.

Susținătorii lui Zelenski spun că nu se pot ține alegeri pe timp de război, iar președintele rămâne în funcție până când alegerile devin posibile. Nicio țară occidentală nu contestă legitimitatea lui Zelenski, dar există voci critice în Ucraina și în afara ei, care spun că absența alegerilor creează un vid democratic.

Putin: Fără sprijinul Occidentului, Ucraina nu poate rezista mai mult de două luni

"Dacă există voință, orice problemă legală poate fi rezolvată. Deocamdată, pur și simplu nu vedem o astfel de dorință. Cred că sponsorii occidentali sunt cei care controlează situația, Ucraina nu poate exista fără ei. Nu ar rezista nici măcar o lună dacă s-ar opri fluxul de bani și, în sens larg, aprovizionarea cu muniție. Totul s-ar termina în una, una și jumătate sau două luni. Din acest punct de vedere, suveranitatea Ucrainei este aproape nulă", a mai spus Putin.

Putin: I-am transmis lui Biden un semnal privind pacea

"Dacă sponsorii lor occidentali vor cu adevărat pacea, atunci calea este foarte simplă. I-am trimis la un moment dat un semnal în acest sens președintelui american (Joe) Biden. Dacă există dorință, vor găsi rapid toate soluțiile legale pentru a rezolva problemele juridice, inclusiv anularea decretului care interzice negocierile", a declarat Putin, referindu-se la o altă aşa-zisă problemă a Kremlinului.

El se referă la decretul prezidențial nr. 679/2022, semnat de Volodimir Zelenski pe 30 septembrie 2022, care interzice negocierile cu Rusia cât timp Vladimir Putin este președintele Federației Ruse. Putin se foloseşte şi de acest decret ca argument pentru a da vina pe Ucraina pentru lipsa negocierilor și pentru a sugera că Occidentul poate forța Kievul să accepte discuții de pace.

Zelenski a explicat de ce a interzis negocierile cu Putin în 2022

Zelenski a declarat pe 25 ianuarie 2025 că decizia din 2022 de a interzice negocierile cu Vladimir Putin a fost necesară pentru a stopa separatismul și încercările Rusiei de a exercita presiuni asupra Ucrainei prin numeroase canale informale.

Zelenski a explicat că Rusia a încercat să influențeze Ucraina prin diverse căi, inclusiv prin separatiști, politicieni locali și internaționali, dar și prin parlamentari din Ucraina, SUA și UE. În acea perioadă, trupele rusești se aflau în apropierea Kievului, iar Rusia încerca să forțeze concesii prin negocieri paralele pe care Ucraina nu le putea controla. Acest decret poate fi anulat de Zelenski sau invalidat de Parlamentul Ucrainei.

Putin: Orice tratat de pace trebuie să respecte "realitățile de pe teren"

Putin a subliniat că orice tratat de pace trebuie să respecte "realitățile de pe teren", reiterând cererea ca Ucraina să renunțe la aspirațiile de aderare la NATO și să își retragă complet forțele din Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, regiunile anexate de Rusia în septembrie 2022. Aceste cerințe au fost respinse de Ucraina și Occident.

Moscova dorește, de asemenea, ridicarea sancțiunilor impuse de Occident, care au limitat accesul Rusiei la piețele globale și au afectat economia țării. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut inițial retragera completă a Rusiei din teritoriile ocupate ca o condiție pentru negocieri, dar ulterior și-a nuanțat poziția, pe măsură ce forțele rusești au continuat să avanseze, punctează AP.

Zelenski susține că Ucraina are nevoie de un acord de pace complet, nu de un armistițiu temporar care să permită Rusiei să își refacă rezervele militare. De asemenea, el a făcut apel la desfășurarea unor trupe occidentale în Ucraina ca forțe de menținere a păcii. Putin, la rândul său, a respins ideea unui armistițiu temporar, subliniind că trupele ruse sunt în ofensivă, iar orice pauză în lupte ar permite Ucrainei să primească întăriri și provizii militare din Occident.

