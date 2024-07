Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Paris au transmis duminică scuze creştinilor în urma reacţiilor critice stârnite de imaginea parodie LGBT a picturii Cina cea de Taină a lui Leonardo da Vinci prezentată vineri la ceremonia de deschidere, susţinând că aceasta a urmărit să ilustreze "toleranţa" şi "diversitatea", potrivit agenţiilor Reuters şi AFP.

Cina cea de Taină, parodiată la JO 2024

Respectiva imagine imită pictura cu ultima cină a lui Hristos, Cina cea de Taină, reprezentând apostolii în personaje travestite. Această reprezentare "include scene de luare în derâdere şi batjocorire a creştinismului", a reacţionat Biserica Catolică franceză, printre numeroasele reacţii de protest în urma acelei apariţii la ceremonia de deschidere.

"Categoric nu am avut niciodată intenţia de a arăta lipsă de respect faţă de vreun grup religios", a răspuns la o conferinţă de presă directoarea de comunicare a Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice, Anne Descamps, insistând că ceremonia de deschidere "a încercat să celebreze toleranţa comunităţii". "Noi considerăm că această ambiţie a fost atinsă. Dacă unii oameni s-au simţit ofensaţi, ne pare foarte rău", a adăugat ea, potrivit Agerpres.

De partea sa, directorul artistic al ceremoniei de deschidere, Thomas Jolly, a negat că s-ar fi inspirat din tabloul Cina cea de Taină. "Nu de acolo m-am inspirat", a susţinut acesta. "Nu veţi găsi niciodată la mine vreo intenţie de a batjocori, de a denigra, indiferent ce. Am dorit să fac o ceremonie care repară, care reconciliază (...) Noi am dorit să vorbim despre diversitate. Diversitatea înseamnă a fi împreună. Am dorit să includem pe toată lumea, doar atât", a motivat directorul artistic.

