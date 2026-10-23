Un petrolier încărcat cu 40.000 de tone de motorină rusească se îndreaptă spre New York

Un petrolier sub pavilion maltez, care transportă 40.000 de tone de motorină rusească, se îndreaptă spre New York în urma unui acord al liderului rus Vladimir Putin cu președintele american Donald Trump, arată datele LSEG publicate vineri, citate de Reuters.

Donald Trump a luat mai multe măsuri în încercarea de a reduce prețurile motorinei înaintea alegerilor parlamentare din SUA (midterms), care vor avea loc pe 3 noiembrie. Printre acestea se numără renunțarea la aplicarea unor prevederi ale unei noi legi privind sancțiunile împotriva Rusiei și amenințarea că SUA vor interzice exporturile de motorină către Europa dacă țările europene nu vor elibera cantități mai mari de combustibil din rezervele lor de urgență.

Petrolierul Agioi Fanendes a fost încărcat cu 40.000 de tone de motorină cu conținut foarte redus de sulf în portul rusesc Primorsk, de la Marea Baltică, pe 22 octombrie, potrivit datelor privind transporturile maritime, citate de Reuters. Nava este așteptată să ajungă în Statele Unite pe 7 noiembrie.

Rusia a acceptat să ridice interdicția autoimpusă asupra exporturilor de motorină și să livreze combustibil pe piețele internaționale, inclusiv în SUA, în urma acordului încheiat între președintele rus Vladimir Putin și Donald Trump.

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Trump şi Putin, acord pentru exportul de motorină

Trump a anunțat pe 9 octombrie că Rusia va exporta imediat 300.000 de tone de motorină, echivalentul a 2,25 milioane de barili, urmate de 500.000 de tone în noiembrie și de un milion de tone "imediat după aceea".

Rusia va putea să își majoreze exporturile de motorină la un nivel cuprins între 3 și 3,5 milioane de tone pe lună până la sfârșitul anului, ceea ce reprezintă volumul obișnuit al exporturilor sale de combustibil, a declarat săptămâna trecută vicepremierul rus Aleksandr Novak.

Mai multe transporturi de motorină, încărcate la Primorsk. Destinaţiile nu sunt cunoscute

Săptămâna trecută, mai multe transporturi de motorină destinate exportului au fost încărcate în portul rusesc Primorsk, de la Marea Baltică, însă destinațiile finale ale acestora nu sunt clare. Potrivit datelor LSEG privind transporturile maritime, majoritatea navelor indică drept destinații Gibraltar, coasta Atlanticului sau Port Said.

De la intrarea în vigoare, în februarie 2023, a embargoului total impus de Uniunea Europeană asupra importurilor de produse petroliere rusești, ca urmare a războiului din Ucraina, Rusia a exportat motorină în principal către Brazilia și Turcia, precum și către mai multe țări africane.