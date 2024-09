Român de 55 de ani, mort într-un incendiu în Italia. Cătălin a murit de ziua lui, în baraca pe care o folosea ca adăpost

Românul, care locuia de mai mulți ani în Italia, nu a avut nicio șansă. Deși pompierii au intervenit rapid, bărbatul a fost găsit fără viață în interiorul locuinței. Vecinii și familia sunt în stare de șoc, iar autoritățile încă încearcă să afle de la ce a pornit incendiul. Mocanu Cătălin a murit la scurt timp după miezul nopții de miercuri, 4 septembrie, de ziua lui, potrivit Il Tirreno.

Român mort de ziua lui

Bărbatul nu avea adăpost și locuia într-o baracă improvizată. Doi voluntari de la organizații locale de ajutor au observat flăcările și au dat imediat alarma.

"Aveau cel putin 5 metri înălțime și am sunat imediat la 112 cerând să intervină pompierii. Din păcate, nu am putut face mare lucru înainte e sosirea lor", au povestit cei doi.

"Eram la serviciu, am fost sunat la 2 dimineața și am primit vestea cumplită. Locuim împreună din 2010, a lucrat ocazional pentru că are niște probleme de sănătate, suferă de crize de epilepsie. Când a izbucnit incendiul cred că era în pat", spunea cu ochii în lacrimi, soția bărbatului.

