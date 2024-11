Româncă stabilită în Italia, 13 ani de coșmar alături de un profesor universitar italian: "Am fugit la vecini, în pijama, desculță, pentru a nu fi bătută" - Shutterstock

A ajuns la Roma în urmă cu un sfert de veac. Lucra ca agent imobiliar. S-a căsătorit cu un profesor universitar italian și au împreună o fată. Pentru ea avea să înceapă însă o viață de chin. Abuzată psihic și fizic de omul pe care cândva l-a iubit. A avut nevoie de 13 ani ca să prindă curaj să plece împreună cu fiica ei. Acum militează pentru victimele violenței domestice și își spune povestea pentru a le încuraja să facă pasul mai repede.

Viață transformată în chin

Violent, dependent de cocaină, manipulator, bărbatul îi promitea mereu că se sinucide dacă îl părăsește și ca va urma ședințe de detoxifiere. Nu se întâmpla însă niciodată. Apoi episoadele violente deveneau mai dese, iar promisiunile tot mai rare, fiind înlocuite de amenințări. „Avea o armă în casă și repeta glume de genul: Veți sfârși prost sau îmi spunea în glumă: O să îmi ia o clipă să vorbesc cu doi albaezi care te vor ucide, făcând referire la dealerii de la care își lua drogurile”, a povestit românca, potrivit leggo.it.

Deși încă simte puternic frica, femeia le spune celorlalte victime să aibă curaj. „Este un sentiment foarte rău, un lucru oribil. Astăzi, însă, le spun femeilor care trăiesc ceea ce ni s-a întâmplat acasă să treacă dincolo de frică și să-și facă curaj să acționeze cât mai curând posibil. Mi-a luat ceva timp până să fac plângere. Dacă nu aș fi avut sprijinul unui centru, nu aș fi făcut-o. Dacă ai un copil și nu ai un loc de muncă, e greu să găsești puterea de a reacționa. Statul nu te ajută, nu te simți capabil să faci nimic, pentru că nu știi cum să îți ajuți copilul. Crezi că îl poți pierde. Așa că mergi mai departe cu bătăile și cu speranța că într-o zi lucrurile se vor îmbunătăți”, mai spune conaționala.

13 ani de așteptare

„Inițial, luptam pentru relație, pentru că mi-a cerut să-l ajut să renunțe la droguri. Dar într-o zi eram la țară cu fiica mea, care primise un telefon mobil vechi de la tatăl ei drept cadou de Crăciun și în interiorul acelui aparat am găsit niște filme obscene. Video cu el făcând sex cu alte femei. În acel moment, fostul meu partener a început să arunce cu obiecte în noi și a trebuit să fugim la vecini, în pijama și desculțe pentru a nu fi bătute.. Era cu puțin înainte de miezul nopții, am stat toată noaptea în afara casei, îngrozite”, spune femeia care din acel moment a mai așteptat un an și jumătate înainte de a-i face plângere.

„Când a aflat, s-a înfuriat. A venit acasă și a luat-o razna. A trebuit să fugim din nou la vecini să cerem ajutor, mă temeam că va lua un cuțit și ne va ucide. Apoi, a sunat la interfon țipând că ne va ucide. Apoi și-a luat telefonul mobil și i-a trimis fiicei noastre fotografii cu mine topless în ipostaze indecente”, mai spune românca.

Plângerea penală împotriva bărbatului pentru maltratare a fost depusă în decembrie 2022. „Am făcut-o pentru fiica mea, merită ceva mai bun și să fie protejată, iar ea nu se putea apăra singură”, mai explică femeia. Cu toate acestea, prima înfățișare este stabilită pentru 10 decembrie 2025, lucru care o îngrozește pe victimă care încă trăiește cu frică.

