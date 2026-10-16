România este prezentă în aceste zile la Washington la cea mai importantă expoziție și reuniune anuală dedicată forțelor militare terestre. 36 de oameni de afaceri din industria de apărare a României s-au aflat pe lista invitaților Asociației Armatei Statelor Unite.

Reprezentanții industriei internaționale de apărare, oficiali militari și de asemenea specialiști în tehnică militară se reunesc în aceste zile în Washington D.C. Expoziția organizată de Asociația Armatei Americane este o platformă foarte importantă, în primul rând, pentru prezentarea celei mai noi tehnici militare, dar și pentru discuții despre colaborarea aliaților NATO, colaborarea pe plan internațional, vizând securitatea mondială și de asemenea modernizarea armatelor.

Asociația Armatei Americane a reunit în acest an peste 40.000 de participanți și reprezentanți din peste 100 de țări, printre care și România.

"Prezența românească este foarte importantă și de aceea îmi doresc anul viitor să avem un pavilion național românesc care să aducă împreună mult mai multe companii românești și care să prezinte partenerilor americani oferta românească, oferta industriei de apărare, pentru că acesta este scopul de a se integra în lanțurile de producție americane și a aduce în România locul de muncă, investiții și facilități de producție", a declarat Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA.

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Oamenii de afaceri români au reconfirmat ca țara noastră este un partener strategic pentru americani, dar și un potențial partener în afaceri cu tehnică militară.

Participarea României la expoziția militară de la Washington a fost marcată și de o recepție organizată de Ambasada României în Statele Unite.