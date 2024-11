"Am văzut un infern. Pentru prima dată am văzut apocalipsa pe pământ. În Paiporta nu există viaţă", a declarat Margareta Ruşu. Nouă români au murit în inundaţiile devastatoare iar urmele potopului se văd încă la tot pasul. La o lună de la inundaţiile din regiunea valenicală, localităţile arată aşa, aproape ca după război, iar sentimentul este întărit şi de prezenţa armatei pe străzi care acum îi ajută pe localnci să scoată mâlul din case şi să repare ce mai poate fi reparat.

Adrian a plecat în Spania în urmă cu mai bine de 20 de ani

Cu lacrimi în ochi, locuitorii din regiunea Valencia retrăiesc dezastrul de acum o lună. Adrian avea o cafenea şi o brutărie. A privit neputincios cum afacerile îi sunt distruse de ape. "Când ştiam că ne apropiem de brutărie şi cât mai investit, suflet şi muncă şi tot. Parcă şi noaptea mă trezesc în somn visând sau văd, nu pot să adorm. Văd acel noroi şi oamenii care erau disperaţi pe stradă. Am pierdut totul, am pierdut munca de 15 ani", a declarat Margareta Ruşu. Amândoi speră să redeschidă cafeneau pe 1 decembrie, de ziua României.

Adrian a plecat în Spania în urmă cu mai bine de 20 de ani. La alegerile trecute a stat cu orele la cozi ca să poată vota. Visează să poată veni acasă, unde multe din lucrurile care îl supără să se schimbe. "România ideală pe care aş vrea să o văd eu, omul de rând să fie respectat. Am plecat de nevoie din ţară pentru că vedeam că nu se schimbă nimic", a declarat Adrian. Şi Alina a pierdut tot în inundaţii: atelierul soţului şi două maşini. "Când am văzut că în sat mişcare şi totuşi se întâmplă ceva, am coborât după maşini. Soţul a coborât o perioadă să ia una dintre maşini, dar l-a prins apa şi s-a întors înapoi. Am decis să aibă copii părinţi. Ai pierdut tot ce ai zidit până acum. Ai lăsat în spate părinţii, familia să ţi găseşti un trai şi tot ce ai zidit, s-a terminat", a declarat Alina.

Din puţinul lor, au reuşit să ofere mult altora. Au scos tot din atelier şi l-au transformat într-un centru de ajutor. "Am primit din Alicante 1.000 şi ceva de litri de lapte pe care l-am împărţit în sat la noi şi aşa am transformat într-un mic centru de ajutor, cât am putut. Văzând lipsurile pe care le avem, nu ai cum să nu ajuţi", a declarat Alina. Îi încurajează pe toţi cei care le trec pragul să meargă la vot. "Continuăm să sperăm într-o României în care ne putem întoarce. Fata mea vrea să se ducă să studieze în România. Acum, pentru a ajunge la vot, tragem speranţă că un prieten sau un vecin, cineva să ne ducă, să ne împrumute o maşină. O să ajungem, trebuie să ajungem", a declarat Alina. În Spania este una dintre cele mai mari comuniţăţi de români din diaspora. 600.000 de persoane au rezidenţă aici, dintre care circa 160.00 sunt doar în regiunea Valencia.

