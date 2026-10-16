Românul care a construit Canary Wharf din Londra pregăteşte un nou proiect. Va avea 300 metri înălţime

George Iacobescu, dezvoltatorul imobiliar care a stat în spatele proiectului Canary Wharf, coordonează planurile pentru construirea unui nou zgârie-nori cu 70 de etaje în City of London. Dacă va primi aprobarea autorităților, acesta ar urma să devină una dintre cele mai înalte clădiri de birouri din zonă.

Potrivit proprietarului amplasamentului, compania americană de asigurări AmTrust Financial Services, cu sediul la New York, clădirea existentă de la Exchequer Court, situată în apropierea zgârie-norului The Gherkin, ar urma să fie demolată și înlocuită cu un turn de 300 de metri înălțime. Noua clădire ar urma să ofere 93.000 de metri pătrați de spaţii de birouri, scrie Financial Times.

Londra se confruntă cu un deficit de spații de birouri de calitate superioară, după ce dezvoltatorii au suspendat proiectele de construcție în urma Brexitului și a pandemiei de Covid-19, pe fondul îngrijorărilor privind cererea viitoare.

Compania de consultanță imobiliară Knight Frank a estimat că, până în 2028, nu vor mai exista spații de birouri de cea mai bună calitate disponibile pentru închiriere în City of London, iar această situație va continua și în 2029.

Articolul continuă după reclamă

Planurile pentru noua clădire de la Exchequer Court vor fi supuse consultării publice în această lună. O cerere de autorizare a proiectului, adresată autorității locale City of London Corporation și care va include observațiile primite, este așteptată la începutul anului viitor.

Iacobescu a fost principalul artizan al transformării Canary Wharf dintr-o zonă urbană abandonată într-un centru pentru băncile internaționale. Dezvoltatorul de origine română, care s-a retras din funcția de președinte al Canary Wharf Group în urmă cu doi ani, a condus dezvoltarea districtului în perioade de criză financiară și a contribuit la diversificarea acestuia prin proiecte rezidențiale și comerciale.

Dacă proiectul va fi aprobat, AmTrust speră ca turnul să fie finalizat până în 2033. Clădirea s-ar număra printre cele mai înalte din Londra și ar avea dimensiuni comparabile cu cele ale One London, un alt turn de birouri planificat în apropierea clădirii The Gherkin.

"Acesta este un angajament pe termen lung față de Londra", a declarat Chaya Cooperberg, directorul pentru resurse umane și comunicare al AmTrust. "Considerăm că acest proiect va contribui la satisfacerea nevoii orașului de mai multe spații de lucru de cea mai bună calitate".

Creșterea ratelor dobânzilor și explozia costurilor de construcție au făcut ca proiectele imobiliare de mari dimensiuni să fie riscante pentru dezvoltatori. Cooperberg a afirmat însă că turnul propus se află "într-o zonă cu o cerere foarte ridicată și creează mult spațiu într-una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului”.

Planul de dezvoltare al City of London Corporation, intitulat City Plan 2040, prevede construirea a cel puțin 1,2 milioane de metri pătrați suplimentari de spații de birouri până în anul 2040.

Cooperberg a precizat că proiectarea turnului se află încă într-o fază incipientă, însă intenția AmTrust este de a aloca aproximativ 3.500 de metri pătrați, dintr-o suprafață totală de 100.000 de metri pătrați, pentru utilizare publică. Compania de asigurări intenționează să amenajeze o curte interioară la parter și grădini la un nivel superior.

Dezvoltatorii imobiliari și organizațiile pentru conservarea patrimoniului au intrat în repetate rânduri în conflict în privința perspectivelor vizuale și a impactului asupra peisajului urban din City, atunci când au fost propuse noi turnuri de birouri.

Planning Inspectorate, agenția guvernamentală care supraveghează procedurile de autorizare a proiectelor de construcții, a concluzionat recent că abordarea City of London privind viitoarele clădiri găsește un echilibru adecvat între susținerea creșterii economice și protejarea patrimoniului istoric al zonei.