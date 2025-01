Crima a avut loc luni, într-un cartier de lux din Balneário Camboriú, în sudul Braziliei. Michael Luciano Borzaş, de origine română, este suprins de camerele de supraveghere când intră în casa fostei iubite. Potrivit presei locale, bărbatul era supărat că fata a pus capăt relaţiei şi a vrut să o împuşte. Pentru că nu a găsit-o acasă, a tras în doi dintre angajaţii de pe proprietate. Apoi a incendiat casa.

Românul, dat în urmărire generală

"Am primit un apel, în jurul prânzului, la ora unu după-amiaza, un apel cu privire la o casă care era în flăcări. Când am ajuns, am constatat că în casă se aflau două victime, una era decedată, a doua grav rănită. E vorba despre o femeie care lucra în reşedinţă şi care fusese împuşcată în cap şi în umăr şi soţul ei care era deja mort", a declarat Márcio Favoretto, polițist din Brazilia.

Vezi și

Românul a întâlnit-o pe brazilianca de 21 de ani pe Internet şi erau împreună de toamna trecută, când tânărul din România s-a mutat în Brazilia. La începutul acestui an, însă, fata a decis să pună capăt relaţiei pentru că Borzaş devenise violent.

Nu e prima dată când încearcă să-și ucidă iubita

"Locuia aici în Ben Camburiu de 5 luni, de când au început relația. Părea un băiat muncitor, însă, după o ceartă, la începutul lui ianuarie, a încercat să o strângă de gât, s-a întâmplat chiar înainte ca el să se întoarcă în România, avea bilet de avion deja, atunci a încercat prima dată să o omoare", a continuat să povestească polițistul.

Borzaş a început să-și urmărească fosta iubită şi a amenintat în repetate rânduri că o va ucide. Pentru a o proteja, familia a mutat-o pe fată la o altă adresă şi l-a reclamat la poliţie. Cu o zi înainte poliţia a emis un mandat de arestare pe numele lui. Acum, românul este dat în urmărire generală. Pe autostrăzi și aeroporturi au fost instalate filtre pentru ca acesta să nu poată fugi din ţară.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Specialiştii recomandă ca preţul chiriei să nu depăşească 30% din venitul lunar. Reuşiţi să vă încadraţi în acest procent? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰