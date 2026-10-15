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Rusia acuză Ucraina că împiedică eforturile de pace ale SUA după atacul asupra rafinăriei din Riazan

Rusia acuză Ucraina că împiedică eforturile de pace ale SUA după atacul asupra rafinăriei din Riazan - Profimedia
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Editor L.B. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.10.2026, 15:36 | Modificat la 15.10.2026, 15:36

Kremlinul a susținut joi că atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești de petrol subminează eforturile Statelor Unite de a obține pacea. Declarația vine după ce o dronă ucraineană a lovit, în noaptea de miercuri spre joi, o rafinărie din regiunea rusă Riazan, potrivit Reuters, relatează Agerpres.

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică o încetare a focului în domeniul energetic despre care Ucraina a spus că a aflat mai întâi din rapoartele media şi la care Rusia nu s-a angajat public.

Kievul a spus că a întrerupt loviturile asupra rafinăriilor ruseşti timp de trei zile, dar le-a reluat după ce Rusia a continuat să atace sectorul energetic al Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi reporterilor că Moscova nu a perceput că Kievul s-ar fi conformat vreodată armistiţiului şi a spus că atacul asupra unei alte rafinării "nu este nimic nou".

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"Regimul ucrainean de la Kiev continuă să lovească aceste obiective ajungând astfel, desigur, într-o contradicţie serioasă cu eforturile de pace ale Statelor Unite şi ale negociatorilor americani care chiar depun eforturi foarte energice pentru a iniţia cumva procesul de pace. Dar, până acum, aceste încercări energice au fost împiedicate de refuzul regimului de la Kiev şi al preşedintelui Zelenski de a se angaja pe calea păcii", a spus Peskov.

Rusia argumentase anterior că amploarea unui astfel de armistiţiu nu a fost determinată, iar miercuri a declarat că a atacat şapte facilităţi din infrastructura energetică ucraineană.

L.B.
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