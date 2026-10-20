S-a mutat dintr-un oraş mare într-un sat cu 18 locuitori. Acum dă 5 euro pe an pe apă 

Un spaniol a renunțat la viața agitată de oraș pentru a-și îndeplini visul. A vrut o casă în mijlocul naturii, într-un sat din regiunea Asturia, unde locuiesc doar 18 oameni, scrie Gazzetta.gr .

Linişte şi ... facturi mai mici. Asta e noua realitate pe care o trăieşte Ibon Berasategui. Spaniolul de 32 de ani a plecat din San Sebastian și s-a mutat la țară, hotărât să înceapă o viață nouă, departe de agitația orașului. Tânărul a cumpărat un grajd vechi pe care îl renovează pentru a-l transforma în locuință.

Cât costă viața la țară în Spania

Nimeni nu poate contesta că viaţa la ţară înseamnă, în primul rând, multă muncă. Dar şi costuri de trai mai mici. De exemplu, Ibon povesteşte pe canalul său de Youtube că apa îl costă doar 5 euro pe an. Unul dintre vecinii săi plătește aproximativ 17 - 18 euro pe lună pentru electricitate.

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Tânărul nu a dezvăluit cât a dat pe vechiu grajd pe care acum îl transformă în "acasă", dar actele şi toate procedurile pentru a schimba destinaţia clădirii l-au costat cel mult 15.000 de euro. Spaniolul povesteşte că un vecin a reușit să-și construiască o casă de 100 de metri pătrați cu 140.000 de euro.

Deși se gândea de multă vreme să se mute mai aproape de natură, Ibon a recunoscut că teama de singurătate l-a făcut să amâne acest pas. Dar în cele din urmă, dorinţa de a-şi trăi visul a fost mai puternică decât frica şi astfel a descoperit mica comunitate din Asturia. Deocamdată trăieşte într-o locuinţă închiriată în sat până când va avea gata casa mult visată.