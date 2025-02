Scandal uriaș de spionaj pe WhatsApp în Europa. Spyware "militar", folosit de guverne pentru urmărirea jurnaliștilor. Cum funcționează

Compania israeliană Paragon Solutions și-a încheiat contractul cu Italia, după ce s-a descoperit că software-ul său de spionaj "Graphite" a fost utilizat pentru a supraveghea 90 de persoane, inclusiv jurnaliști și activiști din mai multe țări. Deşi guvernul condus de Giorgia Meloni a negat orice implicare, surse anonime au declarat pentru The Guardian că Italia ar fi încălcat termenii contractului cu Paragon. Atacurile ar fi vizat persoane din alte 13 țări europene, inclusiv Belgia, Germania, Spania și Suedia.

Paragon Solutions, compania israeliană al cărei software de hacking de nivel militar denumit "Graphite" ar fi fost folosit pentru a supraveghea 90 de persoane – inclusiv jurnaliști și membri ai societății civile – în zeci de țări, a decis să își încheie colaborarea cu Italia, potrivit unei surse citate de The Guardian.

Paragon încheie contractul cu Italia

Decizia de a rezilia contractul vine la mai puțin de o săptămână după ce WhatsApp a anunțat că programul spyware al Paragon a fost utilizat pentru a spiona zeci de persoane. Ca și alți furnizori de software de supraveghere, Paragon își vinde produsul clienților guvernamentali sub pretextul combaterii criminalității. Totuși, rămâne neclar ce guverne sunt în spatele atacurilor cibernetice.

"Graphite" este un program de supraveghere și atac cibernetic utilizat de guverne sau agenții de securitate națională care permite interceptarea comunicațiilor (WhatsApp, e-mail, apeluri telefonice), accesarea și controlul complet al dispozitivului vizat (inclusiv camera și microfonul), precum şi evitarea detectării de către software-urile antivirus. Este similar programului spion Pegasus (dezvoltat de NSO Group). Ambele sunt folosite în mod oficial pentru combaterea criminalității și terorismului, dar au fost implicate în scandaluri de spionaj împotriva jurnaliștilor și activiștilor.

Paragon are 35 de clienți guvernamentali, din ţări considerate "democratice" şi susţine că nu şi-a oferit serviciile unor state acuzate anterior de folosirea abuzivă a programelor spion.

Jurnalişti și activiști, printre țintele atacurilor cibernetice

Contractul dintre Paragon Solution şi Italia a fost anulat după ce s-a aflat că un jurnalist de investigație italian și doi activiști critici la adresa relațiilor Italiei cu Libia s-au numărat printre cei vizați de acest spyware. Activitatea celor trei era cunoscută pentru criticile la adresa guvernului de dreapta condus de premierul Giorgia Meloni.

Biroul lui Meloni a negat miercuri seara orice implicare a guvernului italian sau a serviciilor sale de informații în aceste atacuri.

Paragon acuză Italia de încălcarea contractului

O persoană familiarizată cu situația, care a vorbit sub anonimat pentru The Guardian, a declarat că Paragon a suspendat inițial contractul cu Italia "din precauție”, vinerea trecută, când au apărut primele acuzații de utilizare abuzivă a software-ului său. Miercuri, compania a decis să rezilieze complet contractul, motivând că Italia ar fi încălcat condițiile de utilizare și cadrul etic agreat.

Paragon a refuzat să comenteze oficial decizia, afirmând că politica sa este să nu discute aspecte legate de clienți guvernamentali.

Se așteaptă ca Meloni să răspundă în fața Parlamentului în legătură cu aceste acuzații. Guvernul italian a anunțat că WhatsApp a confirmat că cel puțin șapte cetățeni italieni au fost afectați de atacurile cibernetice, dar identitatea celorlalte victime rămâne necunoscută.

Francesco Cancellato, redactor-șef al platformei de investigații Fanpage, a fost primul care a dezvăluit, vinerea trecută, că a fost notificat de WhatsApp cu privire la tentativa de hacking asupra telefonului său.

Cum funcţionează software-ul Paragon "Graphite"

Software-ul Paragon Graphite, similar cu Pegasus (dezvoltat de NSO Group din Israel), poate infecta un telefon mobil fără ca utilizatorul să fie conștient și fără ca acesta să acceseze vreun link sau e-mail infectat. WhatsApp a explicat că atacatorii au folosit PDF-uri malițioase trimise în grupuri de chat, prin care dispozitivele vizate au fost compromise.

Citizen Lab, laborator de securitate cibernetică al Universității din Toronto, a ajutat la identificarea atacurilor, descoperind tentativele de hacking în decembrie 2024. Nu este clar cât timp au fost supravegheați indivizii vizați și care guverne au fost implicate.

Cine erau țintele atacurilor

Motivul pentru care Cancellato a fost vizat rămâne necunoscut, însă Fanpage a publicat anul trecut o anchetă care a expus legăturile unor tineri fasciști cu partidul premierului Meloni.

Husam El Gomati, un activist libian stabilit în Suedia, și Luca Casarini, fondatorul ONG-ului Mediterranea Saving Humans, au fost și ei vizați. Ambii sunt critici vehemenți ai implicării Italiei în gestionarea migrației și a presupuselor abuzuri împotriva migranților din Libia.

În ciuda deciziei Paragon Solutions de a întrerupe contractul cu Italia, scandalul nu este încheiat, rămân întrebări despre celelalte zeci de cazuri descoperite de WhatsApp.

Guvernul italian a confirmat că alte ținte ale atacurilor se află în mai multe țări europene, printre care Belgia, Grecia, Letonia, Lituania, Austria, Cipru, Cehia, Danemarca, Germania, Olanda, Portugalia, Spania și Suedia.

Legătura Paragon Solutions cu SUA

Paragon Solutions a fost recent achiziționat de firma americană AE Industrial Partners, care administrează active de 5,6 miliarde de dolari, axându-se pe domenii precum securitate națională. Compania nu a răspuns solicitărilor de a face comentarii.

În plus, Paragon semnase un contract de 2 milioane de dolari cu ICE (Immigration and Customs Enforcement), agenția pentru Imigrări și Aplicarea Legii Vamale din Statele Unite. Contractul, aprobat sub administrația Biden, a fost suspendat, în timp ce oficialii americani evaluau dacă respectă un ordin executiv care restricționează utilizarea programelor spion de către guvernul federal. Statutul actual al contractului rămâne necunoscut. Nici ICE, nici Paragon nu au oferit comentarii în acest sens.

