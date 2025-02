Trump a dat ordin ca Iranul să fie distrus dacă este asasinat: Nu vom permite Teheranului să obțină o armă nucleară

Donald Trump a declarat marți că a dat instrucțiuni consilierilor săi să distrugă Iranul dacă Teheranul ar încerca să îl asasineze. "Dacă ar face asta, ar fi complet distruși", a spus Trump în timpul unui schimb de replici cu reporterii, în timp ce semna un ordin executiv pentru impunerea unei presiuni maxime asupra Teheranului.

Trump reintroduce presiunea asupra Iranului: Sunt indecis. Toată lumea vrea să-l semnez

Preşedintele american şi-a reluat campania din primul mandat de presiune maximă asupra Iranului, care include blocarea vânzării de petrol iranian către alte state şi oprirea Teheranului să obţină arma nucleară. În timp ce semna ordinul, Trump l-a descris ca fiind foarte dur şi a susţinut că decizia de a face acest pas a fost luată cu inima împărţită. El a spus că este deschis la o înţelegere cu Iranul şi şi-a exprimat dorinţa de a discuta cu liderul iranian.

"Acesta este un memorandum prezidențial de securitate națională care urmărește să impună presiune maximă asupra guvernului Republicii Islamice Iran. Multe dintre prevederile sale sunt similare cu măsurile luate de administrația dumneavoastră în primul mandat. Ideea principală este ca fiecare departament și agenție guvernamentală să sancționeze și să controleze activitățile Iranului, în special cele legate de programul său nuclear, exporturi și sprijinirea terorismului internațional. Vă punem la dispoziție toate instrumentele posibile pentru a interacționa cu guvernul iranian și pentru a vă asigura că, în viitor, acesta devine un actor mai puțin periculos pe scena mondială", a declarat William Scharf, secretar de personal la Casa Albă.

"Sunt indecis în privința acestui document. Toată lumea vrea să-l semnez, așa că o voi face. Este foarte dur cu Iranul și reintroduce ceea ce am avut înainte. Dacă lucrurile ar fi decurs diferit la alegeri, nu am fi avut niciodată problema din 7 octombrie. Cred că am compensat mai mult decât era nevoie, dar semnez acest ordin sperând că nu va trebui să-l folosim prea des. Vom vedea dacă putem ajunge la un acord cu Iranul. Poate că este posibil, poate că nu. Ar fi minunat dacă am putea avea pace totală în Orientul Mijlociu și în lume. Când am plecat, exista pace peste tot. Acum lumea este în haos. După cum știți, Netanyahu vine să mă vadă mai târziu, alți lideri vin și ei. Vom vedea ce putem face. Dar semnez acest document, sperând că nu va trebui să fie folosit prea des", le-a spus Trump reporterilor

Dialogul lui Trump cu reporterii:

Reporter: "Ce fel de acord ați fi dispus să negociați?"

Trump: "Vom vedea. Un lucru e clar: Iranul nu poate avea o armă nucleară. Cu mine este foarte simplu – nu le vom permite să obțină o armă nucleară. Nu vrem să fim duri cu Iranul sau cu altcineva, dar pur și simplu nu pot avea așa ceva."

Reporter: "Aveți în vedere o întâlnire cu omologul dumneavoastră iranian?"

Trump: "Vom vedea."

Reporter: "Intenționați să blocați vânzarea petrolului iranian către alte state?"

Trump: "Avem dreptul să facem asta. Am făcut-o înainte și nu mai aveau bani. Dacă nu aveau bani, nu puteau finanța Hamas, Hezbollah sau alte grupări."

Întrebări despre amenințările Iranului:

Reporter: "De ce ezitați să semnați acest ordin, având în vedere că Iranul și aliații săi v-au amenințat cu represalii pentru eliminarea lui Qasem Soleimani?"

Trump: "Ei bine, nu au făcut-o. Și ar fi un lucru dezastruos pentru ei. Nu doar din cauza mea. Dacă ar încerca să mă asasineze, ar fi complet distruși. Nu ar mai rămâne nimic din ei. Am lăsat instrucțiuni clare: dacă o fac, vor fi șterși de pe fața pământului. Biden ar fi trebuit să spună asta, dar nu a făcut-o, pentru că nu știe niciodată ce se întâmplă. Dacă un lider este atacat sau asasinat, ar trebui să urmeze eliminarea totală a statului care a comis atacul. Și asta ar include Iranul. Semnez acest ordin, este foarte puternic, dar sper să nu fie nevoie să-l folosim."

Reporter: "Când ați spus "dacă o fac, vor fi șterși", v-ați referit la un eventual atentat împotriva dumneavoastră?"

Trump: "Da. Asta s-ar numi distrugere totală. Și nu-mi pot imagina că ar face așa ceva. Biden ar fi trebuit să spună asta, dar nu a făcut-o, pentru că nu are nicio idee despre ce se întâmplă."

Departamentul de Justiție a anunțat în noiembrie 2024 că a dejucat un complot iranian de asasinare a lui Trump înainte de alegerile prezidențiale. Potrivit acuzațiilor DOJ, oficiali iranieni l-au instruit pe Farhad Shakeri, în vârstă de 51 de ani, în septembrie, să supravegheze și să planifice atacul asupra lui Trump. Shakeri este în continuare în libertate în Iran.

