Distrus după pierderea partenerei sale, bărbatul a povestit detalii şocante despre ziua în care Liuba a plecat pentru totdeauna. „La ora 13 trebuia să vin să o iau pe Liuba de la salon, nu știam unde se află. Am ajuns pe la ora 13:15, am pierdut mult timp căutând cabinetul. În tot acest timp o telefonam. La scurt timp a trecut o ambulanță, am început să-mi fac griji. Cineva mi-a zis unde se află salonul de frumusețe. Când am intrat, am văzut paltonul ei și m-am liniștit. La recepție era Ecaterina Maniuc și administratoarea, Alina, erau în șoc, murdare de sânge. Mi-au spus că Liubei i s-a oprit inima, iar în tot acest timp ele au încercat să o resusciteze", a povestit Roman, potrivit Unimedia.

Salonul, plin de sânge

Ulterior, bărbatul a aflat şi că salonul era plin de sânge, care ulterior au fost şterse. "Am plecat la spital. Acolo medicii m-au întrebat ce i s-a injectat soției mele. Nu știam ce să-i răspund. O cunoscută, care se afla la spital, mi-a spus că tot salonul era plin de sânge. M-am întors la salon, Ecaterina era în parcare, m-am apropiat și am întrebat ce i-au administrat. Mi-a răspuns că – dimidrol și alergostop. Le-am transmis medicilor, dar am înțeles că nu mai contează Liuba a decedat.

Am chemat poliția. În acel moment, Ecaterina, anesteziologul, s-a urcat în mașină și a încercat să plece. Nu i-am permis. A venit oamenii legii, dar Ecaterina și Alina, care erau în salon, le-au spus că nu au voie să intre, precum că trebuie să vină ofițerii de investigație, care erau la spital. Am mers acolo să-i grăbesc, ei mult au scris. Când am revenit la salon, totul era deja curat. Am găsit doar câteva pete de sânge, care nu au fost șterse. Fetelor din salon cineva le-a ajutat. Irina Borodina, proprietara salonului, nu era pe loc nici în primul caz și nici în al doilea. Am înțeles că cel mai probabil va fugi. Anesteziologul și administratorul refuzau să dea declarații. Cineva le-a instruit ce trebuie să spună și ce nu”, a mai povestit Roman Babuțchi.

„Cred că Liuba a murit cu mult înainte de a fi chemată ambulanța. Anesteziologul și angajații salonului s-au speriat și au încercat să ascundă crima. Nu mi-a mai rămas nimic, nu am ce pierde, vreau să se facă dreptate”, a adăugat bărbatul.

Liuba, o femeie de afaceri din Chişinău și-a pierdut viața într-un salon de frumusețe, pe data de 30 ianuarie. Femeia de 35 de ani a vrut să-şi facă procedura Morpheus, un tratament de remodelare corporală, însă starea ei s-a înrăutăţit rapid. Medicul care ar fi făcut procedura de întinerire nu ar fi avut licenţă, potrivit presei din Moldova.

