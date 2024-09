Sean "Diddy" Combs e ţinut sub observaţie la închisoare. Poliţiştii se tem că s-ar putea sinucide

Sean "Diddy" Combs este ținut sub observație la închisoare, după acuzațiile grave de trafic de persoane. Starea sa mentală este incertă, iar autoritățile se tem că ar putea recurge la sinucidere, scrie Mediafax.

Sean „Diddy” Combs a fost plasat sub observație la închisoarea din Brooklyn, unde așteaptă procesul pentru acuzații de trafic de persoane, în scopul prostituției, scrie The New York Post.

Sean Combs e atent supravegheat ca să nu se sinucidă

Rapperul în vârstă de 54 de ani a fost pus sub observație ca măsură preventivă, deoarece starea sa mentală este incertă și se află într-o stare de șoc. Regulile instituției prevăd plasarea sub observație a deținuților care prezintă risc de sinucidere.

Combs a fost reținut luni seara de agenții federali la Park Hyatt New York și a fost acuzat de multiple infracțiuni, inclusiv trafic de persoane.

Judecătorul federal Manhattan, Robyn Tarnofsky, i-a refuzat lui Diddy cererea de eliberare pe cauțiune, care a acuzat condițiile „barbare” din închisoarea Metropolitan Detention Center, unde se află acum.

Avocații săi au argumentat că aceste condiții nu sunt adecvate pentru o persoană publică.

